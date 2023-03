Kurti pranoi draftin e Projektligjit për Fondin Sovran

Kryeministri Albin Kurti takoi sot grupin e ekspertëve të ngarkuar me hartimin e Projektligjit për Fondin Sovran, me ç’rast e pranoi draftin e projektligjit.

Grupi i ekspertëve, i udhëhequr nga koordinatorja Rrezarta Pllana e informoi kryeministrin lidhur me punën intensive në hartimin e projektligjit, përfshirë takimin me përfaqësuesit e fondeve investive nga Greqia e Sllovakia.

Projektligji për Fondin Sovran të Republikës së Kosovës, siç u bë e ditur në komunikatë, u publikua sot në platformën e konsultimeve, i qasshëm për lexim dhe komentim të publikut dhe palëve të interesuara.

Fondi Sovran do të administrojë ndërmarrje e asete të Republikës me potencial zhvillimor, duke përmirësuar qeverisjen dhe duke rritur vlerën e tyre, me synim zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve.