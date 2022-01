Kush osht Preshevari?

Mu kon Preshevar do me thon mu kon shqiptar i ni vendi pa vend, pa vatër e pa shtet. Ni vend qi osht i rrethum me kufij shqiptar por nuk osht në shqiptari. Ni vend që me dekada i jep gjithçka shqiptaris por nuk e lyp asni mangër prej tij, si dashnia e nanës për fminë.

Mu kon Preshevar osht t’jesh refugjat n’shqiptari. Shqiptar pa qendër, pa kryeqytet, pa atdhe e pa shtet. Mu kon Preshevar osht, mu kon ma i miri, më i vyshmi, ma i sjellshmi. Perfeksioni është arma e mbijetesës së tij. Në saje t’zotësisë së tij, ato e duan t’gjithë, e përvetësojnë deri në një pikë, kur ai e kupton se osht jetim, osht ndryshe, osht Preshevar. Mu kon Preshevar në Shqipëri është qesëndi se si shqiptari i Serbisë flet shqip si në Shqipëri, në Kosovë të shohin sa me ironi po aq edhe me dhembshuri, e në Maqedoni krejt me habi. Andaj kur po flitet për shkëmbim territoresh e drejtim kufijsh, të gjithë bojn me gisht kah preshevari, thua ti ai po e nxit një gjë të tillë. Po s’e vet kush Preshevarin! Por ama, Preshevari s’mund ta durojë dhembshurinë, syfaqësinë aq më pak tradhtinë; dhe kështu siç është, i vetmuar e i ngujuar veç në krenarinë e tij, me gjoks e me djersë do ta çajë Historinë!

Nga Latif Mustafa