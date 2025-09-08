Ky është Lamborghini më i shpejtë dhe më i fuqishëm ndonjëherë

Ka një Lamborghini të ri, dhe quhet Fenomeno.
Bazuar në modelin kryesor Revuelto, ai merr motorin më të fuqishëm V-12 të ofruar ndonjëherë nga marka, së bashku me asistencë hibride dhe pamje mbresëlënëse të përshkruar si një “manifest dizajni” i ri.
Lamborghini e quan atë një “disa-disa”, me vetëm 29 njësi të destinuara për prodhim.
Nuk u dha asnjë arsye për emrin në njoftimin për shtyp të Lamborghini, por ai përkthehet si “Phenomenon” në anglisht.
Duket e përshtatshme, duke pasur parasysh pamjen.
Meqenëse Fenomeno është kryesisht një Revuelto nga poshtë, ai merr motorin 6.5 litra V-12 me aspirim natyral, megjithëse me një sistem valvulash të ridizajnuar, për të nxjerrë 823 kuaj fuqi.
Kjo e bën atë motorin V-12 më të fuqishëm të prodhuar ndonjëherë nga kjo markë.
Ai plotësohet nga dy motorë elektrikë në boshtin e përparmë, secili me 147 kuaj fuqi.
Së bashku me një motor të tretë të montuar sipër kutisë së shpejtësisë, fuqia totale është një shifër mahnitëse prej 1065 kuajsh fuqie.
Aerodinamika, plus fuqia shtesë, është e mjaftueshme për një kohë 0-60 km/h prej vetëm 2.4 sekondash dhe një shpejtësi maksimale mbi 349 km/h.
Nuk ka asnjë informacion mbi çmimet ose disponueshmërinë e Fenomenos, por mund të thuhet me siguri se ka të ngjarë të kushtojë disa milionë dollarë.