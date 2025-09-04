Ky Fiat i rrallë po shitet për një çmim marramendës

Një Fiat-Abarth 1300 OT “Periscopio” shumë i rrallë nga viti 1966 është në shitje në ankandin e Villa d’Este.
Është në gjendje origjinale dhe vlerësohet të ketë një vlerë mbi 400,000 euro.
Çatia e tij legjendare e bën atë një shembull unik.
Shumë pak shembuj të Abarth 1300 OT Periscopio u prodhuan, të projektuar për gara në kategorinë FIA Group 4.
Ky ekzemplar unik kaloi dekada pa u vënë re, deri më tani.
Dhe përfaqëson një mundësi unike për koleksionistët në të gjithë botën.
Jo vetëm për shkak të prodhimit të kufizuar, por edhe për shkak të gjendjes plotësisht origjinale në të cilën u shfaq, diçka që është gjithnjë e më e rrallë për automjetet me një histori garash.