Largojeni kokëdhimbjen me pak kripë

Një dhimbje e fortë koke mund të jetë një makth. Dhimbja e tillë mund të shkatërrojë gjithë ditën tuaj, pasi ju do të ndiheni shumë të lodhur, të përgjumur dhe krejtësisht pa koncentrim.
Nëse nuk dëshironi që të merrni tableta për dhimbjen e kokës, e kemi një lajm të mirë për ju.
Fatmirësisht, duket se njerëzit kanë gjetur një metodë natyrale për kurimin e dhimbjeve të kokës që sipas tyre vërtetë është shumë efektive dhe reagon për pak minuta, transmeton Klan Kosova.
Ne jemi të sigurt se ju tani më i keni të gjithë përbërësit e nevojshëm për këtë trajtim natyral, pasi përbërësi kryesor i kësaj recete është KRIPA.
Në fakt, kjo metodë nuk ju kushton asgjë, është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe mbi të gjitha krejtësisht natyrale dhe pa asnjë efekt anësor.
Në një gotë limonadë (ujë dhe lëng limoni), në vend se të shtoni sheqer ose mjaltë, shtoni dy lugë çaji kripë.
Thjesht pijeni ‘limonadën e njelmët’ dhe dhimbja e kokës shumë shpejt do të zhduket.
Në të tilla raste, është më mirë të përdorni kripë deti ose të Himalajeve.
Pse kjo metodë mund të funksionojë?
Për të ditur se si këta tre përbërës mund të ndalojnë dhimbjen e kokës – migrenën, së pari ne duhet të shikojmë shkaqet e kësaj dhimbjeje.
Dehidrimi (më i zakonshëm)
Çekuilibri i elektroliteve (më i zakonshëm)
Stresi
Konsumimi i alkoolit
Alergjia
Mungesa e vitaminave dhe mineraleve
Kripa (për të trajtuar çekuilibrin e elektroliteve)
Elektrolitet në trupin tonë janë përgjegjëse për të ndihmuar që të kryhen disa nga proceset më të mëdha në trup, duke përfshirë mbështetjen e funksionit nervor, rregullimin e sistemit kardiovaskular si dhe rregullimin e funksionit të muskujve.
Kur ju jeni në fazë të çekuilibrit, dhimbja e kokës mund të ndodhë. Kripa është burim i mineraleve të cilat më pas veprojnë si elektrolite.
Uji (për të trajtuar dehidrimin)
Lëngu i limonit (për të përmirësuar mungesën e vitaminave)
Sasia e vitaminës C në lëngun e limonit mund të trajtojë problemin e mungesave në vitamina e cila mund të jetë një nga shkaqet e dhimbjes së kokës.