Lexus UX 300e elektrik “zhduket nga tregjet”

Lexus ka ndaluar shitjen e crossoverit elektrik UX 300e në disa vende, duke e ofruar tani vetëm me motor hibrid.
Modeli elektrik debutoi në vitin 2020 dhe ishte i pari EV i prodhuar në seri nga kompania.
Fillimisht kishte bateri 54,3 kWh, ndërsa në 2022 u përditësua me 72,8 kWh, me autonomi deri në 450 km sipas WLTP.
Në Mbretërinë e Bashkuar, versioni elektrik është hequr nga konfiguratori online dhe shitja përfundoi në fund të vitit 2025.
Tregjet kryesore si Gjermania, Franca dhe SHBA ofrojnë vetëm UX 300h hibrid, me çmime që fillojnë nga 45,000 euro.
Versioni elektrik vazhdon të shitet vetëm në Norvegji në Edition35, me një çmim rreth 36,100 euro.