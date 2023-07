Lionel Messi paguhet afro 1 milion euro në javë

Pasuria neto e futbollistit Lionel Messi vlerësohet të jetë rreth 600 milionë dollarë (545 milionë euro).

Sipas Forbes, të ardhurat totale të karrierës së tij janë 1.28 miliardë dollarë në 2023, shkruan Goal, transmeton Klan Kosova.

Fituesi i Kupës së Botës u rendit i dyti në listën e Forbes 2023 të atletëve më të paguar në botë në vitin 2023, me të ardhura të raportuara prej 130 milionë dollarësh, një shifër që e pa atë të ishte pak pas Cristiano Ronaldos, kalimi i të cilit në Arabinë Saudite e ndihmoi atë të kryesonte listë.

Interesante, Messi ishte në krye të listës së vitit 2022, me të ardhurat e tij të raportuara gjithashtu në 130 milionë dollarë atë vit, me superyllin e basketbollit dhe pjesë-pronarin e Liverpool-it, LeBron James, që doli i dyti.

Forbes e renditi Messin të parin në mesin e atletëve në listën e tyre të 100 atletëve me fitime më të larta të vitit 2019, duke i vendosur të ardhurat e tij për atë vit në 127 milionë dollarë (115 milionë £) dhe të katërtin në përgjithësi, duke e bërë atë futbollistin dhe atletin me më së shumti fitime në botë.

Pozicioni i tij ra në vendin e tretë në listën e Forbes 2020, pas Ronaldos dhe yllit të tenisit Roger Federer, në një vit që pa shumë industri të goditën si pasojë e pandemisë globale Covid-19.

Megjithatë, Ronaldo ishte përsëri në listën e Forbes 2021, me fitime totale prej 120 milionë dollarësh.

Ish-kampioni i UFC-së për peshën e lehtë Conor McGregor ishte i pari në listë me 180 milionë dollarë të fituar.

Sa është paga e Lionel Messit?

Inter Miami do t’i paguajë Messit midis 125 dhe 150 milionë dollarë gjatë kontratës së tij dyvjeçare e gjysmë me klubin. Paga e tij vjetore, pra, është afërsisht midis 50 dhe 60 milionë dollarë (50 milionë dhe 54 milionë feuro), që është një përmirësim i lehtë në krahasim me atë që raportohet se fitonte në PSG.

Nëse paga e Messit është 50 milionë dollarë në vit, kjo është pak më pak se 1 milionë dollarë në javë (909 mijë euro) dhe nëse është 60 milionë dollarë në vit, do të ishte pak më shumë se 1 milionë dollarë në vit (1 milion euro).