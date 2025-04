Liverpooli fitore mes emocioneve ndaj West Ham

Liverpooli ka marr një fitore të madhe ndaj West Ham me rezultat 2-1, në kuadër të javës së 32-të të Ligës Premier.

Reds e nisën më mirë ndeshjen, duke marr epërsinë që në rastin e parë të saktë.

Mohamed Salah asistoi te Luis Diaz i cili në minutën e 18-të arriti t’i jap epërsinë Liverpoolit për 1-0.

Salah and Diaz celebrate together on the advertising board.

Të dy ekipet kishin raste të mira për të shënuar në pjesën e parë, por nuk ia arritën.

Pjesa e dytë ishte më e qetë, por deri në momentet e fundit, ku u shënuan dy gola.

Në minutën e 87-të, Andrew Robertson shënoi në portën e tij për t’i barazuar shifrat në 1-1.

Por Liverpooli nuk u dorëzua dhe arriti ta kthejë epërsinë, kur harkimit të Alexis Mac Allister iu përgjigj me kokë Virgil van Dij, që shënoi për 2-1.

Liverpooli mbetet lider me 76 pikë, ndërsa West Ham ka 35 pikë në vendin e 17-të./