macOS Sonoma bëhet i disponueshëm për shkarkim

Për të instaluar macOS Sonoma duhet të keni një kompjuter të fundit Apple. Mbështet MacBook Air, MacBook Pro dhe Mac mini nga 2018, iMac dhe Mac Pro nga 2019, Mac Studio nga 2022 dhe iMac Pro 2017.

Përditësimi macOS Sonoma i Apple tashmë është i disponueshëm. Ky përditësim sjell një modalitet të ri Game Mode, mini-aplikacione interaktive, përmirësime për video konferencat etj.

Pasi të keni vendosur nëse kompjuteri juaj Mac është në këtë listë, shkoni në System Settings > General > Software Update për të filluar shkarkimin dhe më pas instalimin.

Shumica e përditësimeve të macOS Sonoma janë në sfond dhe ndryshimet janë kryesisht minimale. Por Apple shtoi disa veçori siç janë screensaver me rezolucion të lartë në vendndodhjeve reale, përditësoi ekranin e hyrjes, solli mini-aplikacionet, përmirësoi eksperiencën me video konferencat, profilet Safari, aplikacionet e uebit që mund të instalohen në Dock së bashku me parashikim teksti.

Modaliteti gaming i jep prioritet resurseve të sistemit për performance më të lartë në video lojëra duke ngushtuar vonesat e transmetimit për AirPods dhe kontrollorët wireless.