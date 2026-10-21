Macron mbërrin në Arabinë Saudite në kuadër të turneut në rajonin e Gjirit

Presidenti francez Emmanuel Macron mbërriti sot në Arabinë Saudite si pjesë e turneut të tij në Gjirin Persik, njoftoi Pallati Elysee, transmeton Anadolu.
Macron filloi turneun e tij në Kuvajt të hënën përpara se të udhëtonte për në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai vizitoi gjithashtu Katarin të martën.
Turneu vjen mes tensioneve të larta rajonale dhe ndërprerjeve të trafikut detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore strategjike përmes së cilës kalon një pjesë e konsiderueshme e furnizimeve globale me naftë.