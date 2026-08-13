Sot, më 12 gusht 2026, revista të njohura në Kajro, “Azhar-Alharf” dhe Gazeta”El-Arabi EL-Youm”, publikojnë studimin voluminoz e të plotë të Prof. Dr. Beqir Ismailit kushtuar gjigantit të filologjisë e kritikës arabe, Shejh Mahmud Muhamed Shakir!
Mahmud Muhamed Shakir dhe Kosova:
Shejhu i Arabishtes, mbrojtësi i trashëgimisë dhe ndikimi i tij shkencor e kulturor në kujtesën kosovare
Studim mbi projektin e tij letrar dhe kritik, marrëdhënien e tij shkencore me Kosovën dhe një poemë besnikërie kushtuar shpirtit të tij
Nga: Prof. Dr. Beqir Ismaili
Përmbledhje
Ky studim trajton personalitetin e madh të letërsisë, kritikës dhe filologjisë arabe, Mahmud Muhamed Shakir, Allahu e mëshiroftë, përmes një qasjeje që ndërthur jetën dhe veprimtarinë e tij shkencore, projektin e tij letrar e kritik, si dhe një dimension të veçantë të marrëdhënies së tij me Kosovën, të shfaqur përmes përvojës së Prof. Dr. Beqir Ismailit dhe disa studentëve kosovarë, të cilët patën mundësinë ta takonin dhe të përfitonin nga dija dhe udhëzimet e tij.
Studimi për Shejh Mahmud Muhamed Shakirin si një nga figurat më të shquara të kulturës arabe në shekullin XX, jo vetëm si studiues të teksteve klasike dhe kritik letrar, por si autor të një projekti të integruar intelektual, i cili u mbështet në mbrojtjen e origjinalitetit të gjuhës arabe, ruajtjen e trashëgimisë, rikthimin e vlerës së shijes letrare dhe të leximit të thellë të tekstit, si dhe në lidhjen ndërmjet letërsisë, historisë, mendimit dhe identitetit.
Studimi ndriçon gjithashtu marrëdhënien shkencore dhe njerëzore ndërmjet tij dhe Prof. Dr. Beqir Ismailit, veçanërisht gjatë takimeve të tyre në Kajro, ku bisedonin për gjuhën arabe, studimet letrare dhe gjendjen e Kosovës. Në këto takime shfaqej edhe interesimi i Shejhut për studentët kosovarë dhe nxitja e tyre për të kërkuar dijen, për t’u kujdesur për gjuhën arabe dhe për ta vënë atë në shërbim të vendit dhe kulturës së tyre.
Studimi synon gjithashtu të nxjerrë në pah praninë kosovare në kujtesën e Shakirit, duke u nisur nga ideja se ndikimi i një dijetari nuk matet vetëm me kufijtë e vendit ku ka jetuar, por edhe me gjurmët që lë në shpirtin e nxënësve dhe studiuesve që kanë pasur kontakt me të. Në këtë këndvështrim, marrëdhënia ndërmjet Shakirit dhe Kosovës paraqet një shembull të rolit që mund të luajë kultura arabe në komunikimin me popujt myslimanë dhe me kulturat jashtë hapësirës arabe.
Studimi përmbyllet me një poemë elegjiake me titull “Drejt Shejhut të Arabishtes”, të shkruar nga Prof. Dr. Beqir Ismaili si shprehje besnikërie ndaj shpirtit të Mahmud Muhamed Shakirit dhe si dhuratë nga Kosova për njërin prej figurave të mëdha të gjuhës arabe. Poema pasohet nga një analizë letrare dhe kritike që ndriçon dimensionet e saj emocionale, shkencore dhe kosovare, duke treguar se si përvoja personale e takimit u shndërrua në kujtesë poetike dhe kulturore.
Hyrje
Prof. Mahmud Muhamed Shakir zë një vend të veçantë në historinë e kulturës moderne arabe. Ai ishte një nga personalitetet që e tejkaloi kufirin e një fushe të vetme, duke bashkuar në veprimtarinë e tij shkencore kritikën, filologjinë, botimin kritik të teksteve, historinë, mendimin dhe trashëgiminë. Interesimi i tij për trashëgiminë arabe nuk ishte thjesht interes për një të kaluar të ruajtur në libra, por e shihte atë si një përbërës themelor të vetëdijes arabe dhe si një burim të forcës së gjuhës, identitetit dhe kulturës.
Projekti i tij shkencor u dallua për mbrojtjen e vendosur të origjinalitetit të gjuhës arabe dhe për qëndrimin kritik ndaj dukurive që, sipas tij, rrezikonin gjuhën, shijen letrare dhe vetëdijen mbi trashëgiminë. Emri i tij u lidh gjithashtu me një metodë të veçantë në leximin e teksteve, të njohur si “metoda e shijes letrare”, e cila e konsideron leximin si një proces që shkon përtej fjalëve të dukshme, drejt kuptimit të tekstit në kontekstin e tij historik, intelektual, psikologjik dhe estetik.
Megjithatë, studimi i Mahmud Muhamed Shakirit nuk duhet të kufizohet vetëm në veprat dhe qëndrimet e tij kritike. Një pjesë e rëndësishme e personalitetit të tij shfaqet edhe në marrëdhëniet njerëzore dhe shkencore me studentë dhe studiues nga vende të ndryshme. Pikërisht këtu merr rëndësi marrëdhënia e tij me Kosovën, një marrëdhënie që nuk e ka rëndësinë vetëm për shkak të numrit të takimeve apo kohëzgjatjes së tyre, por për shkak të natyrës së interesimit që Shejhu tregoi ndaj një studenti kosovar dhe më pas ndaj studentëve që ai solli nga vendi i tij.
Kjo marrëdhënie merr një rëndësi të veçantë në dritën e rrethanave historike dhe kulturore nëpër të cilat kaloi Kosova, ku gjuha, kultura dhe arsimi ishin elemente themelore në ruajtjen e identitetit. Prandaj, nxitja e një dijetari të madh arab si Mahmud Muhamed Shakir për t’u kujdesur për gjuhën arabe, për të kërkuar dijen dhe për ta vënë atë në shërbim të vendit përfaqëson një vlerë që tejkalon këshillën personale dhe bëhet një formë e komunikimit kulturor ndërmjet botës arabe dhe Kosovës.
Dëshmia e Prof. Dr. Beqir Ismailit në këtë kontekst paraqitet si dëshmi e drejtpërdrejtë e njërit prej atyre që e njohu Shejhun nga afër, u ul me të, bisedoi me të, dëgjoi këshillat e tij dhe më pas solli pranë tij studentë nga Kosova.
Prandaj, kjo marrëdhënie përfshin tri nivele leximi:
Së pari, nivelin shkencor, që përqendrohet në personalitetin e Shakirit dhe në projektin e tij në gjuhësi, kritikë, botim të teksteve dhe trashëgimi.
Së dyti, nivelin njerëzor dhe kulturor, që lidhet me marrëdhëniet e tij me studiuesit dhe studentët dhe me natyrën e ndikimit të tij në formimin e tyre.
Së treti, nivelin kosovar, që synon të zbulojë gjurmën që Shejhu la në kujtesën e Prof. Dr. Beqir Ismailit dhe në përvojën e disa studentëve kosovarë.
Për ta plotësuar këtë tablo, studimi përfshin në fund edhe një poemë besnikërie të shkruar nga Prof. Dr. Beqir Ismaili për shpirtin e Shejhut. Ajo nuk paraqitet si tekst poetik i shkëputur nga studimi, por si një dëshmi emocionale që e riformulon marrëdhënien shkencore dhe njerëzore përmes gjuhës së poezisë.
Në këtë mënyrë, studimi synon të paraqesë një pamje më të plotë të Mahmud Muhamed Shakirit: dijetarin, kritikun, studiuesin e teksteve, mbrojtësin e Arabishtes, edukatorin dhe njeriun, ndikimi i të cilit i tejkaloi kufijtë e Egjiptit dhe të botës arabe për të arritur edhe në kujtesën e studentëve të dijes në Kosovë.
Pjesa e parë: Lindja dhe formimi: Rrënjët e gjenialitetit në mjedisin e dijes
Dijetari i shquar Mahmud Muhamed Shakir (1327 hixhri/1909 – 1418 hixhri/1997) konsiderohet një nga figurat e shquara të mendimit dhe gjuhës në kohën moderne. Gjenialiteti i tij shkencor u formua në një mjedis të pasur me dije dhe fe, që bashkoi autenticitetin e el-Ez’herit me modernitetin e arsimit civil, gjë që i hapi rrugën një rruge unike në karrierën e tij intelektuale.
Së pari: Lindja dhe prejardhja familjare:
Mahmud Muhamed Shakir lindi në qytetin e Aleksandrisë, më 10 të Muharremit të vitit 1327 hixhri, që përkon me 1 shkurt 1909, në një familje të çmuar për nga dija dhe virtyti, që i përkiste familjes së Ebi Alijja el-Husejnije në Egjipt. Babai i tij, Shejh Muhamed Shakir – All-llahu e mëshiroftë – ishte Zëvendës Rektor i Universitete Al-Azhar dhe më parë shejh i dijetarëve të Aleksandrisë. Kjo e bëri shtëpinë e tij të parë një fole të dijes dhe devotshmërisë, dhe ndikoi thellësisht në formimin e personalitetit të djalit që në foshnjëri.
Së dyti: Arsimi ez’herian dhe hapja mendore ndaj shkollave juridike:
Babai i tij e futi në kthinën hanbelite në el-Ez’herin e shenjtë, megjithëse familja ishte e shkollës juridike hanefite, në një skenë që tregon hapjen e babait të tij ndaj shkollave juridike dhe mospërmbajtjen e tij pas ngurtësisë sektare, por qëllimi i tij ishte marrja e dijes kudo që ndodhej. Ky hap i dha atij fillimin e formimit të tij juridik dhe themelor, dhe zgjeroi horizontet e tij në kuptimin e dallimeve juridike që në moshë të hershme.
Së treti: Arsimi civil dhe hapja ndaj kulturës perëndimore:
Formimi i Shakirit nuk u kufizua vetëm në arsimin ez’herian; ai ishte më i vogli i vëllezërve, ndaj iu drejtua arsimit civil, u regjistrua në shkollën “el-Valide Umm Abas”, pastaj në shkollën “el-Karibije” në Derb el-Xhemamiz, ku u ndikua nga mësimet e gjuhës angleze, gjë që i shtoi kulturës së tij një dimension tjetër njerëzor dhe gjuhësor. Megjithatë, xhamia el-Ez’her mbeti një hapësirë e përhershme në jetën e tij, ku kalonte kohë të gjata, duke thithur poezinë arabe pa i kuptuar termat e saj, derisa mësoi përmendësh divanin e el-Mutenebbiut të plotë në atë fazë të hershme të jetës së tij, dhe ky memorizim i parë ishte bërthama e një shijeje kritike të veçantë që do të kristalizohej më vonë.
Së katërti: Faza e mesme dhe kalimi drejt gjuhës arabe:
Në vitin 1921, ai u regjistrua në shkollën e mesme “el-Hedivije” në degën shkencore, dhe u lidh me studimin e matematikës, por pasi kaloi shkollën e mesme, preferoi të regjistrohej në Fakultetin e Letërsisë, dega e gjuhës arabe, duke kuptuar se “fjala” është thelbi i historisë së kombit të tij dhe se ajo duhet të ketë dorën e gjatë në të ardhmen e tij. Megjithatë, kalimi i tij nga dega shkencore në fakultetin letrar hasi në një pengesë administrative; pasi kushti i pranimit ishte diplomimi nga dega letrare, por ndërmjetësimi i shkrimtarit të madh Taha Husejn – i cili ishte i bindur për gjenialitetin e tij – tek Ahmed Lutfi es-Sejid, Rektor i Universitetit Egjiptian në atë kohë, e mundësoi atë të realizonte dëshirën e tij, kështu që u regjistrua në fakultet në vitin 1926, dhe filloi një fazë e re e karrierës së tij të pasur shkencore.
Pjesa e dytë: Tiparet Metodologjike në Studimet e Shakir-it
1. “Metoda e degustacionit” dhe zhvillimi i studimit letrar
Shakir formulated një sistem kritik origjinal të njohur si “metoda e degustcionit”, e cila nuk ndalet në kufijtë sipërfaqësorë të retorikës tradicionale, por depërton në zbulimin e “sekreteve të shpirtrave dhe mendjeve” prapa teksteve. Kjo metodë, në duart e Shakirit, u shndërrua nga përshtypje fillestare në një mjet analitik të rreptë që bazohet në leximin e vëmendshëm historik, psikologjik dhe letrar gjithëpërfshirës të trashëgimisë, duke filluar nga fjalorët dhe librat e tefsirit e hadithit, e deri te divanet poetike. Fruti i kësaj metode u shfaq qartë në librin e tij themelues mbi El-Mutenebbiun (1936) dhe në librin e tij (Harku i Virgjër).
2. Redaktimi shkencor i trashëgimisë si “lexim dhe komentim”
Shakir refuzoi praktikimin e redaktimit shkencor si një mekanizëm thjesht teknik të kufizuar në korrigjim dhe krahasim; përkundrazi, ai paraqiti konceptin “e lexoi dhe bëri komente mbi të”, për ta bërë redaktimin një proces ndërveprues dhe zhytës, në të cilin redaktori ringjall tekstin, zbërthen simbolet e tij dhe rindërton kontekstet e tij të vërteta. Kjo gjenialitet metodologjik u shfaq në redaktimin e tij të Tefsirit të Et-Tabariut, Tabakat Fuhul esh-Shu’ara të Ibn Sellam el-Xhumahiut, si dhe Dela’il el-I’xhaz të El-Xhurxhanit.
Pjesa e tretë: Vlerësimi i ndikimit të Shakir në jetën shkencore dhe kulturore
1. Ndikimi gjuhësor dhe letrar
• Mbrojtja e indit gjuhësor: Shakir u qëndroi si një digë e pakapërcyeshme thirrjeve për braktisjen e arabishtes standarde apo shkrimin e saj me shkronja latine, si dhe vendosi standarde shijuese që ritakojnë brezat me estetikën e elokucioneve arabe.
• Rinovimi i kritikës letrare: Ai e zhvendosi kritikën letrare arabe nga përsëritja dhe imitimi drejt kërkimit serioz dhe rrënjosjes metodologjike, duke provuar se poezia arabe lexohet në dritën e konteksteve të saj të caktuara qytetëruese dhe psikologjike.
2. Ndikimi intelektual, kulturor dhe fetar
• Përballja me perëndimorizimin dhe pushtimin intelektual: Betejat e tij letrare dhe intelektuale — veçanërisht ajo me Levis Avadin në artikujt e tij të bujshëm — përfaqësonin një përballje metodologjike për të shpërfaqur pafuqinë e leximit modernist që synon të lidhë trashëgiminë arabe me referenca të huaja (greke apo kryqëtare) pa një mbështetje shkencore të fortë.
• Mbrojtja e parimeve dhe fesë: Qëndrimi i tij intelektual dhe fetar u shfaq në parashtrimin e prerë të çështjeve të sheriatit dhe referencës islame, si dhe në komentet e tij metodologjike mbi rregullat e Pushtetësisë dhe tefsirin e Kuranit të Shenjtë, ku paraqiti shembullin e dijetarit redaktues që lidh precizitetin e kërkimit shkencor me mbrojtjen e akides dhe identitetit.
Pjesa e katërt: Çfarë thojnë për të (Analizë letrare dhe kritike e dëshmive akademike)
Dëshmitë dhe përshtypjet kritike të shkruara nga kritikët dhe dijetarët më të mëdhenj për Mahmud Muhamed Shakirin konsiderohen dokumente shkencore me rëndësi të jashtëzakonshme; ato nuk ndalen në kufijtë e lavdërimit emotiv, por analizojnë strukturën e formimit të tij mendor, stilin e tij elokuent dhe vendin e tij në kartën kulturore. Më poshtë vijon një ndalesë analitike dhe kritike mbi dëshmitë më të spikatura:
1. Enciklopedizmi metodologjik dhe guximi intelektual (Dëshmia e Dr. Mahmud et-Tanahit)
Dr. Mahmud et-Tanahi — shef i Departamentit të Gjuhës Arabe dhe Letërsisë në Universitetin Hilvan — përcakton rëndësinë e komponentit dijor dhe moral të Shejh Shakirit duke thënë:
“Mahmud Shakirit i është dhuruar mendja e Esh-Shafi’iut, gjenialiteti i El-Kahlilit, gjuha e Ibn Hazmit dhe guximi i Ibn Tejmijes. Me bashkimin e këtyre katër gjërave, ai arriti nga dituria dhe shkencat arabe atë që asnjë nga brezi i tij nuk e arriti. Më pas ai hyri në ato betoja të nxehta: luftoi thirrjen për përdorimin e dialektit popullor, luftoi thirrjen për shkrimin e gjuhës arabe me shkronja latine, luftoi thirrjen për dobësimin e gjuhës arabe dhe lojën me të me arsyetimin e zhvillimit gjuhësor, si dhe luftoi, para e prapa kësaj, supersticionet, bidatet dhe sharlatanizmin që i larguan myslimanët nga rruga e Selefëve në saktësinë e akides dhe në pastrimin e imanit nga mbetjet e shirkut të dukshëm e të padukshëm.”
• Analiza letrare dhe kritike: Dr. Et-Tanahi përdori teknikën e “krahasimit investues me figura referuese” (Esh-Shafi’iu në usul, El-Khalili në abstraksionin deduktiv, Ibn Hazmi në elokurencë dhe zahirizmin e rrallë, si dhe Ibn Tejmije në guxim dhe fortësi metodologjike). Kjo lidhje stilistike nuk ishte një teprim shprehës, por një përshkrim sintetik i ekuacionit të gjenialitetit te Shakir; ai ndërthuri origjinën e shikimit fikhut, mendësinë matematikore gjuhësore, elokurencën e rreptë dhe prirjen e vazhdueshme xhihadiste kundër perëndimorizimit dhe deformimit të gjuhës e akides.
2. Rreptësia akademike dhe autoriteti metodologjik (Dëshmia e Dr. Abdul-Axim ed-Dibit)
Dr. Abdul-Axim ed-Dib përshkruan ndikimin e ndenjëseve shkencore të Shakirit në formësimin e sjelljes së redaktorit duke thënë:
“Nga profesorët e mi më me ndikim ishte Shejhu im i madh, Profesor Mahmud Muhamed Shakir… E kam parë këtë gjigant erudit të zgjasë hulumtimin e imtësisë në çdo gjë që shkruante. E pashë këtë nga Shejhu im i madh, kështu që e kuptova, e mësova dhe e mora si shembull; përkundrazi, e gjeta veten më meritor për hezitim dhe frikë mijëra herë.”
• Analiza letrare dhe kritike: Në dëshminë e Dr. Ed-Dibit shfaqet këndi i “ndikimit sjellor të redaktimit dhe hartimit”. Teksti nxjerr në pah se si Shakir e zhvendosi rreptësinë shkencore nga thjesht “rregulla të shkruara” në “autoritet të jetuar” (hezitimi dhe frikë nga e thëna pa mbështetje). Është figura e profesorit që u mëson studentëve përmes “respektit dhe kujdesit”, ku përgjegjësia morale e besueshmërisë shkencore mishërohet në format e saj më të imta.
3. Ekuilibri psikologjik dhe mendor në personalitetin e kritikut (Dëshmia e Dr. Hajder el-Gadir)
Dr. Hajder el-Gadir kornizon përjashtueshmërinë vetjake të Shejhut të Arabishtes duke thënë:
“Mahmud Shakiri ishte një ummet më vete; ai ishte Shejhu i Arabishtes, i dashuruari pas arabizmit, rojtari i trashëgimisë dhe kalorësi i origjinalitetit. Ai bashkoi te përkushtimi i myslimanit krenarinë e arabit, te guximi i luftëtarit natyrën e falësit, dhe te mendja e dijetarit natyrën e fëmijës së pafajshëm.”
• Analiza letrare dhe kritike: Kjo dëshmi mbështetet në ndërtimin stilistik të bazuar në “opozita harmonike”, ku përballen (guximi i luftëtarit me natyrën e falësit) dhe (mendja e dijetarit me natyrën e fëmijës së pafajshëm). Kritikët e tekstit dallojnë në këtë përballje konceptin filozofik të personalitetit të kompletuar; fortësia dhe ndarja e prerë në fushën e betejave intelektuale nuk ia humbën Shakirit pastërtinë e vetvetes dhe pafajësinë njerëzore fëmijërore, gjë që i dha metodës së tij të “shijimit” një vërtetësi dhe emocion të natyrshëm e të patepruar.
4. Shkrirja me tekstin dhe struktura e lidhur ngushtë (Dëshmia e Dr. Abdul-Kudus Ebu Salih)
Dr. Abdul-Kudus Ebu Salih analizon sekretin e udhëheqjes letrare dhe gjuhësore të Shejh Shakirit duke sqaruar:
“Nuk ishte memoria unike e Shejhut dhe njohuria e tij e gjerë e gjithëpërfshirëse ajo që e çoi Mahmud Muhamed Shakirin të jetë Shejhu i Arabishtes pa kontestim… Por ajo që i dha atij këtë pozitë ishte jetesa e gjatë me trashëgiminë dhe meditimi i gjatë në të, derisa ajo u përzie me mishin dhe gjakun e tij, dhe derisa ajo i dorëzoi atij çelësat dhe sekretet e saj. Kështu ai ishte, siç kam dëshmuar unë dhe shumë të tjerë, njohësi më i mirë i vargut poetik, zotërues i një stili si strukturë e fortë prej guri, dhe ai e ngarkoi veten të jetë shërbëtor i gjuhës së Kuranit, mbrojtës i trashëgimisë së ummetit dhe paralajmërues ndaj sulmit të egër të perëndimorizimit.”
• Analiza letrare dhe kritike: Teksti depërton në thelbin dijor të “metodës së shijimit”, duke treguar se ruajtja e madhe në memorie nuk është e vetmja arsye e gjenialitetit të Shakirit, por “jetesa dhe bashkimi tekstual” (derisa u përzie me mishin dhe gjakun e tij). Shkathtësia stilistike e Shakirit konfirmohet duke e përshkruar stilin e tij si “strukturë e fortë prej guri”, një përshkrim retorik i saktë që tregon fortësinë e ndërtimit dhe lidhjen fjalësore e kuptimore ku rrallë gjendet ndonjë e çarë për përmirësim.
5. Rojtari i kalasë dhe izolimi i majës (Dëshmia e shkrimtarit Vadi’ Filastin)
Dëshmia e shkrimtarit kopt Vadi’ Filastin (anëtar i Akademive të Gjuhës Arabe në Damask dhe Aman) përfaqëson një nga dëshmitë më të thella kulturore, ku ai shkruan në letrën e tij letrare në vitin 1976:
“E nominoj Mahmud Muhamed Shakirin për Çmimin e Meritës, sepse ky dijetar i jashtëzakonshëm ka përkushtuar të gjithë jetën e tij në ruajtjen e trashëgimisë së arabishtes, sikur të jetë një roje i armatosur që mbron ujërat e saj nga çdo sulmues, provokues apo fyes. E imagjinoj me syrin e fantazisë se Mahmud Shakiri banon në një kala të fortë, brenda mureve të së cilës ndodhen të gjitha gjërat e shenjta të arabishtes, dhe ai është rojtari i zgjuar që mban një përgjegjësi të dyfishtë: mbrojtjen e vazhdueshme të trashëgimisë që i është besuar, dhe gërmimin e përhershëm në këtë trashëgimi për të nxjerrë krenaritë e saj e për t’i shpallur ato në një libër të redaktuar, një artikull të shkruar, një ligjëratë të mbajtur apo një fjalim të çastit…”
Ai shton në një vend tjetër:
“Njeriu mahnitet tek sheh këtë majë të quajtur Mahmud Muhamed Shakir të fshehur nga sytë e shoqërisë së tij, përveç në atë që dëmton. Anëtarësimi në akademi është pak për Mahmud Shakirin, madje edhe Çmimi i Meritës është pak për të; por gjuha e së vërtetës e shprehur nga njerëzit e drejtë kërkon me ngulm drejtësi për këtë dijetar profesor, në ndenjësen e të cilit ulen hulumtuesit më të mëdhenj sikur të ishin studentët e tij të shkëlqyer, ku secili prej tyre shpreson të llogaritet ndër ithtarët e tij.”
• Analiza letrare dhe kritike: Dëshmia e Vadi’ Filastinit bazohet në një figurë simbolike të kompletuar (metafora e kalasë dhe rojes):
o Figura mbrojtëse dhe sulmuese: Vadi’ Filastin e shndërroi izolimin intelektual të Shakirit në një “roje vigjilente”; Shejhu nuk është i izoluar nga frika, por rri në roje për të mbrojtur “gjërat e shenjta të arabishtes” në kalanë e tij të trashëgimisë, duke ushtruar një rol të dyfishtë: mbrojtjen nga sulmet e jashtme (mbrojtja) dhe redaktimin e zbulimin vetjak (sulmi dijor pozitiv).
o Dimensioni jo-ideologjik: Vlera e kësaj dëshmie buron nga fakti se vjen nga një shkrimtar i madh kopt, i cili nuk u ndikua nga ndarjet ideologjike apo fetare, por i dha drejtësi ndikimit thjesht gjuhësor dhe kulturor të Shejhut të Arabishtes, duke konfirmuar se pozita shkencore e Shakirit tejkalon postet, titujt zyrtarë dhe akademitë.
6. “El-Kavs el-Adhra” dhe alternativa stilistike e jashtëzakonshme (Dëshmitë e Dr. Ihsan Abbasit dhe Dr. Zeki Nexhib Mahmudit)
Vlera kritike e poezisë dhe poemës së gjatë të Shakirit “El-Kavs el-Adhra” u shfaq përmes dy dëshmive kritike me rëndësi të veçantë:
• Dëshmia e Dr. Ihsan Abbasit:
“Nuk kam asnjë dyshim se poezia moderne ka humbur shumë kur nuk e gjeti rrugën drejt ‘El-Kavs el-Adhra’, dhe se kritiku modern ndiqte drita mashtruese kur u udhëhoq pas ndikimit nga poezia e huaj dhe simbolet e çuditshme, e nuk mundi t’i zbulonte mjetet e tij në trashëgimi ashtu siç bëri ‘El-Kavs el-Adhra’.”
• Dëshmia e Dr. Zeki Nexhib Mahmudit:
“Një perlë e ndritshme është kjo mes gjithë perlave të tjera, dhe një ajet arti i përsosur mes ajeteve të përsosura të artit. Rastisa në të tek rrotulloja shikimin e shpejtë në tregun e librave të botuar së fundmi, kështu që – kur shikimi ra mbi të – isha si dikush që gërmonte në sipërfaqen e tokës mes baltës dhe gurëve, e pastaj papritur i shfaqet – për t’i marrë shikimin me shkëlqimin e saj – një perlë. Është libri ‘El-Kavs el-Adhra’ prej shtatëdhjetë e gjashtë faqesh të vogla, rreshtat e të cilit janë numëruar faqe për faqe, ashtu siç numërohen kokrrat e xhevahirit të pastër që ruajtësi i vendos në arkën e thesareve që të mos i ikë shikuesit asnjë xhevahir. Sikur të kisha fjalën gjatë shtypjes së librit, do të urdhëroja numërimin e përmbajtjes së tij fjalë për fjalë; sepse çdo fjalë nga çdo rresht është një perlë.”
• Analiza letrare dhe kritike:
o Tek Ihsan Abbasi: Një tekst kritik kyç që e vendos “El-Kavs el-Adhra” në pozitën e “modelit të humbur” për poemën arabe moderne; ai tërheq vëmendjen se rinovimi i vërtetë letrar nuk kërkon shkëputjen nga trashëgimia dhe vrapimin pas simboleve të huaja perëndimore, por buron nga zhytja në thellësitë e mjedisit të trashëgimisë dhe formulimi i saj me shpirtin e kohës, gjë që Shakiri e arriti me sukses ndërsa të tjerët e patën të pamundur.
o Tek Zeki Nexhib Mahmudi: Leximi analitik i mendimtarit Dr. Zeki Nexhib Mahmud përbën një mahnitje formale dhe strukturore me tekstin e Shakirit. Ai përdori stilin e “krahasimit material” mes (baltës e gurëve) për librat e përhapur, dhe (perlës/xhevahirit të pastër) për faqet e “El-Kavs el-Adhra”. Propozimi i Zeki Nexhib Mahmudit për numërimin e librit “fjalë për fjalë” pasqyron një pranim të një strukture formuluese të ngjeshur e të jashtëzakonshme, ku nuk ka asnjë fjalë të tepërt apo mbushje stilistike, por çdo fjalë është formësuar me precizitetin e xhevahireve dhe metaleve të çmuara.
Pjesa e pestë: Analiza letrare kritike gjithëpërfshirëse e librit “Rruga drejt letërsisë” nga Shejhh Mahmoud Muhammad Shakir
Hyrje analitike
Libri “Rruga drejt Letërsisë” i dijetarit të shquar Mahmud Muhamed Shakir (1909-1997) përbën një nga shkrimet më të shquara kritike dhe themeluese në mendimin letrar arab modern. Ai paraqet një vizion të integruar për ripërtëritjen e konceptit të letërsisë dhe metodologjisë së përvetësimit të saj. Libri fillimisht doli si seri artikujsh të botuar në gazetën “ed-Destûr”, dhe më pas u mblodh në një libër me këtë titull, duke u kthyer në një mesazh metodologjik për studentët e letërsisë dhe studiuesit, si dhe në një pasqyrë të filozofisë së Shakirit në fushën e kritikës, gjuhës dhe trashëgimisë.
Së pari: Analiza e titullit dhe përmbajtjes
Libri mban një titull shumë kuptimplotë: “Rruga drejt Letërsisë”. Ai tregon se letërsia nuk është thjesht një kënaqësi estetike apo një praktikë kalimtare, por një qëllim që kërkon një metodë dhe një rrugë të qartë, e cila fillon me përcaktimin e konceptit dhe përfundon me zotërimin e mjetit. Ky titull pasqyron prirjen edukative dhe pedagogjike që dominoi projektin intelektual të Shakirit, pasi shqetësimi i tij kryesor ishte drejtimi i brezave të rinj drejt rrugëve të kuptimit të saktë të trashëgimisë letrare.
Hyrja e librit është një model i prezantimit kritik të gjallë, ku Shakir e hap letrën e tij me një situatë reale – takimin e tij me një të ri të arsimuar që kishte kaluar të tridhjetat, i cili shkruante letërsi por nuk e zotëronte atë, duke vuajtur nga një arsim i dobët në fëmijëri. Kjo skenë që dukej e rastit ishte porta e Shakirit për të kritikuar kurrikulat arsimore dhe shijet letrare mbizotëruese, dhe hyrja për të diagnostikuar sëmundjen letrare të kombit: ndarjen midis mjetit dhe kuptimit, midis mjeshtërisë dhe shpirtit.
Së dyti: Analiza tematike: midis autenticitetit dhe risisë
1. Metodologjia e themelimit: “Çdo shkencë ka mjetin e vet”
Shakir në librin e tij vendos një rregull thelbësor që ai e sheh si të humbur në skenën kulturore arabe, që çdo shkencë ka mjetin, sistemin, parimin dhe themelet e veta. Nëse themeli prishet, parimi prishet dhe mjeti ndalon së funksionuari. Ky qëndrim, i cili në pamje të parë duket si një thirrje për t’iu përmbajtur metodave, në thelb ishte një kundërshtim i ideve të “gjeniut të lindur” që promovohen nga disa krijues, të cilët pretendojnë se letërsia është një talent që nuk ka nevojë për mjeshtëri apo kulturë. Shakir krahason studentin e inxhinierisë, i cili nuk mund të bëjë pa pikën, vijën dhe këndin, me studentin e letërsisë, i cili mendon se poezia dhe shkrimi janë të gjithëve, pa pasur nevojë të zotërojë themelet.
2. Kritika ndaj Ibn Haldunit dhe korrigjimi i konceptit
Qëndrimi i Shakirit ndaj përkufizimit të Ibn Haldunit për letërsinë në “Mukaddime” të tij është një nga pjesët më të diskutueshme të librit. Pasi citon fjalën e Ibn Haldunit se letërsia është “ruajtja e poezive dhe tregimeve të arabëve, dhe marrja nga çdo shkencë një pjesë”, ai tregon se ky përkufizim i përmbledhur ishte i saktë në thelb, por vetë Ibn Halduni – sipas Shakirit – e prishi kuptimin me interpretimin e tij të gabuar, kur mendoi se “marrja nga çdo shkencë një pjesë” nënkuptonte njohjen e teksteve të shkencave fetare dhe gjuhësore vetëm. Shakir mendon se ky interpretim është fëmijë i mjedisit të tij, epokës së stagnimit dhe letërsisë së vdekur, e cila ishte “përsëritje e një gërhitjeje të vdekuri, pa kuptim tjetër përveç kuptimit të mbarimit të zërave dhe paaftësisë së tyre për të shprehur jetën”.
Këtu shfaqet guximi kritik i Shakirit, i cili nuk heziton të kritikojë Ibn Haldunin – pavarësisht vlerësimit të tij për gjenialitetin në sociologji – dhe gjykon se fjala e tij për letërsinë “nuk është gjë tjetër veçse gjykimi, shpjegimi dhe sqarimi që kërkonte epoka e tij vetëm”. Ky qëndrim konfirmon se Shakir e shihte trashëgiminë si një trup të gjallë të hapur ndaj kritikës dhe rishikimit, jo një shenjtërim të ngurtë, gjë që e bën atë trashëgimtar të vërtetë të metodës së pararendësve në “kritikën e burrave” dhe çlirimin e fjalëve.
3. Koncepti i letërsisë tek Shakir: letërsia është shprehje e gjithë jetës
Shakir, nga kritika e tij ndaj Ibn Haldunit, arrin në një përkufizim të qartë të letërsisë, duke parë se ajo është “shprehje e gjithë jetës në mënyrë thjesht psikologjike, që synon t’i drejtohet shpirtit të njeriut me fjalë të gjuhës që transmetojnë ndikim dhe depërtim, dhe të zgjojë shpirtin njerëzor të fjetur në individ, për ta drejtuar atë drejt qëllimit që letrësi synon”. Ky përkufizim e vendos letërsinë në qendër të ekzistencës njerëzore dhe e lidh atë me jetën në të gjitha dimensionet e saj psikologjike, mendore dhe shpirtërore, jo vetëm me aftësitë formale dhe mjeshtëritë verbale.
Kjo na çon te dy koncepte themelore që Shakir parashtron në këtë kontekst:
– I pari: “Metoda e letrarit” në lexim dhe studim, e cila është një metodë e veçantë që ndryshon nga metoda e shkencëtarit. Letrari i studion shkencat për të depërtuar në shpirtin e tyre dhe për të ndjerë rrahjen e shpirtit njerëzor të fshehur në to, jo vetëm për të përvetësuar termat e tyre. Letrari “depërton me shpirtin dhe frymën e tij në atë që lexon”, ndërsa shkencëtari “dëshiron të përvetësojë në vetvete rrahjen shkencore”.
– I dyti: “Shijimi” si metodë kërkimi dhe kritike, e cila rrjedh nga thellësia e trashëgimisë arabe, dhe bazohet në shijen e lartë dhe zgjuarsinë e sinqertë, duke shkuar përtej mësimit akademik drejt shkrirjes emocionale me tekstin. Studimet moderne kanë treguar se “shijimi” ose është thelbi i metodës së Shakirit në qasjen ndaj trashëgimisë, gjë që e mundësoi atë të arrinte në sfondet e çështjeve që trajtoi në veprat e tij.
4. Mjeshtëria dhe talenti tek Shakir
Shakir nuk e neglizhon rolin e talentit dhe të prirjes natyrore në letërsi, por ai refuzon ndarjen midis talentit dhe mjeshtërisë. Ai sheh se talenti i mirë është “ai i edukuar, i cili është lëmuar nga letërsia, mprehur nga transmetimi dhe ndriçuar nga zgjuarsia”, duke iu referuar fjalës së gjykatësit el-Xhurxhanit. Kështu, mjeshtëria dhe studimi janë ato që edukojnë dhe lëmojnë talentin, dhe talenti i vetëm nuk mjafton për të arritur gjenialitetin letrar. Ky qëndrim kompromisi midis “mbështetësve të talentit” dhe “mbështetësve të mjeshtërisë” zbulon vizionin e integruar të Shakirit që bashkon talentin dhe marrjen, natyrën dhe edukimin.
Së treti: Vlerësimi i librit dhe ndikimi i tij
1. Vlera kritike dhe risia
Libri “Rruga drejt Letërsisë” konsiderohet një dokument kritik vendimtar në rrjedhën e kritikës letrare arabe moderne, për disa arsye:
– Ripërtëritja e shikimit mbi konceptin e letërsisë, duke e çliruar atë nga pikëpamja formale që e kufizonte në figuracionet retorike dhe mjeshtëritë verbale, dhe duke e rikthyer në thelbin e saj njerëzor dhe psikologjik.
– Kritika e metodave perëndimore dhe lindore njësoj, duke refuzuar adoptimin e lehtë të metodave kërkimore të importuara që nuk përputhen me natyrën e trashëgimisë islame, dhe duke bërë thirrje për metodologjinë e pavarur të “shijimit”, e cila pasqyron pasurinë e traditave njohëse arabe.
– Ringjallja e metodës kritike të trashëgimisë së paanshme, duke mos hezituar të kritikojë vetë Ibn Haldunin, gjë që zbulon një personalitet kritik të pavarur që nuk ka frikë nga e vërteta.
2. Ndikimi në jetën intelektuale dhe letrare
Libri “Rruga drejt Letërsisë” pati një ndikim të thellë në qarqet letrare dhe kulturore, dhe ky ndikim mund të përmblidhet në pikat e mëposhtme:
– Drejtimi i studentëve të letërsisë drejt leximit të rrënjosur: Libri mbante një mesazh të qartë për brezin e ri se rruga e vërtetë e letërsisë fillon me kuptimin e themeleve dhe jo me lehtësinë, duke kontribuar në ringjalljen e interesit për trashëgiminë gjuhësore dhe letrare në Egjipt dhe botën arabe.
– Mbrojtja e “Poezisë para-islame” si një model i shijes letrare autentike, gjë që e bëri atë, së bashku me Mustafa Sadik er-Rafii dhe Nasir ed-Din el-Esed, një nga mbrojtësit kryesorë të autenticitetit të trashëgimisë letrare arabe përballë prirjeve dyshuese.
– Themelimi i një diskursi kritik “rezistent”: Projekti i Shakirit mbante një dimension rezistence kundër hegjemonië koloniale dhe varësisë kulturore, duke bërë thirrje për tejkalimin e kompleksit të inferioritetit tek myslimanët dhe kthimin te metodat e nxjerra nga Islami dhe trashëgimia e tij e pasur.
3. Sfidat dhe kritikat
Libri “Rruga drejt Letërsisë” nuk ishte i lirë nga kritikat, ndër të cilat më kryesoret janë:
– Idealizmi në përshkrimin e letrarit të dëshiruar: Shakir përshkroi një imazh ideal të letrarit si një qenie gjithëpërfshirëse që zotëron të gjitha shkencat dhe i shijon ato, një imazh që mund të duket i vështirë për t’u realizuar në kontekstin e specializimeve të shumëllojshme.
– Ashpërsia në kritikën e tij ndaj Ibn Haldunit, pasi disa mund të mendojnë se interpretimi i Ibn Haldunit ishte në harmoni me kontekstin e epokës së tij dhe nuk ishte aq i kufizuar sa e përshkroi Shakir.
– Gjuha e vështirë dhe termat e veçanta, pasi shkrimet e Shakirit dallohen për natyrën e tyre akademike strikte dhe stilin e tyre që mund të mos jetë i lehtë për lexuesin e zakonshëm, gjë që kufizoi përhapjen e tyre në mesin e publikut jospecialist.
Së katërti: Përfundimi: Përjetësia e mesazhit letrar
Libri “Rruga drejt Letërsisë” i Shejh Mahmud Muhamed Shakirit mbetet një nga librat më me ndikim në kritikën letrare bashkëkohore, jo vetëm sepse ai ofron një përkufizim të ri të letërsisë, por sepse ai përshkruan një metodë për t’u marrë me trashëgiminë, e cila bazohet në shijimin e gjallë, kritikën e paanshme dhe shkrirjen shpirtërore me tekstet. Thirrja e Shakirit drejt “metodës së letrarit” në lexim – që bashkon shkencën dhe shijen, njohurinë dhe ndjesinë – mbetet aktuale në një epokë ku leximi i shpejtë dhe konsumi kulturor dominojnë skenën njohëse.
Ndoshta ajo që i jep librit vlerën e tij të përjetshme është se ai nuk është thjesht një teori për letërsinë, por një autobiografi e një projekti intelektual të integruar, përmes të cilit Shakir mishëroi një model të rrallë të dijetarit kritik që shkruan nga bindja ndaj misionit njerëzor të letërsisë dhe detyrimit moral të krijuesit. Dhe ashtu siç tha për poezinë para-islame në një kontekst tjetër, ky libër i tij është “rruga e lirisë letrare që nuk e njeh të vjetrën dhe të renë me atë ide të sëmurë dhe të magjepsur”, por njeh të vërtetën nga e pavërteta, autentiken nga e huaja dhe të bukurën nga e shëmtuara, me udhëheqjen e një natyre të shëndoshë, një shije të rafinuar dhe një sinqeritet që nuk njeh thyerje.
Takimi Prof. Dr. Beqir Ismailit me Mahmud Muhamed Shakir
Gjat viteve 1990 takojsha disa dijetar qeishin me fam ne egjipt ne mesin e tyre edhe Mahmud Muhamed Shakir.
Si fillim per familjen e tij intetektuale me pat treguar Shejh Tewfik Islami nga Kosova i cili ka studjuar dhe punuar në Al-Azhar dhe jetuar ne Egjipt.
Vizitat i bëjsha në shtepin e tij, në takimin e par e njoftoja për gjendjen në Kosovë dhe popullin dhe gjendjen e tij të shtipur nga regjimi serb. Pastaj bisdojshim për gjuhë dhe studime nga të cilat kam perfituar shumë.
Ai më tegojke edhe për studimet e tij dhe jetën dhe e tij, qëllimi që të më keshilloj dhe studjoj sa ma shumë për gjuhen arabe që kur të kthena në Kosovë të sherbej kesaj kauze.
Disa here kur e vizitojsh imirsha me vete edhe student nga Kosova që të njiheshin përsë afermi dhe të përfitoj nga keshillat e tij.
Për Shejhun e të Arabishtes, Mahmud Muhamed Shakir:
Një poezi besnikrie nga Kosova dhe dëshmia e një studenti
Nga Prof. Dr. Beqir Ismaili
Parathënie kushtimore
Kur sot rikthej në kujtesë takimet e mia me dijetarin e madh, profesor Mahmud Muhamed Shakir, Allahu e mëshiroftë, nuk rikujtoj thjesht takimet me një dijetar të madh, por rikujtoj një periudhë të jetës sime shkencore, në të cilën takimi me të ishte një nga shkollat më të çmuara të dijes, letërsisë dhe virtytit.
Më lidhën me Shejhun, Allahu e mëshiroftë, takime të vazhdueshme gjatë viteve nëntëdhjetë. E vizitoja në shtëpinë e tij dhe bisedat tona shtriheshin në çështje të gjuhës arabe, të studimeve letrare, si dhe në gjendjen e Kosovës dhe të popullit të saj dhe në atë që ai përjetonte në atë periudhë. Ai më dëgjonte me vëmendje dhe më këshillonte të kujdesesha për gjuhën arabe dhe ta vija atë që mësoja në shërbim të çështjeve të vendit tim, kur të kthehesha në Kosovë.
Ndikimi i atyre kuvendeve nuk mbeti vetëm tek unë. Në disa prej vizitave të mia e shoqërova me vete edhe disa studentë nga Kosova, në mënyrë që ta takonin Shejhun nga afër dhe të përfitonin nga dija dhe këshillat e tij.
Prandaj, kjo poemë nuk është vetëm një elegji për një personalitet të madh shkencor, por është edhe një dëshmi mirënjohjeje nga një nxënës dhe admirues ndaj një mësuesi që la në shpirt një gjurmë të pashlyeshme; dhe nga Kosova, e cila e njohu interesimin e Shejhut për çështjen e saj, drejt shpirtit të Shejhut të Arabishtes, i cili ia kushtoi jetën gjuhës së Kur’anit dhe trashëgimisë së pastër arabe.
Këto vargje ia kushtoj shpirtit të tij të pastër, duke iu lutur Allahut të Madhëruar ta mbulojë me mëshirën e Tij të gjerë dhe ta bëjë atë që ai i dha gjuhës arabe, dijes dhe trashëgimisë pjesë të veprave të tij të mira.
“Drejt Shejhut të Arabishtes”
O Shejh i lavdisë së gjuhës, o burim i çdo gjurme,
Në çdo shkronjë të historisë, emri yt ende shkëlqen.
U largove, por dija jote mbeti e gjallë,
Sepse dija, pas ikjes së dijetarit, bëhet një jetë e gjatë.
O Mahmud Shakir, o dritë e Arabishtes,
O kalorës i mendimit, kur zgjon kujtesën e brezave.
E mbrojte gjuhën e Kur’anit nga çdo goditje,
Dhe ishe mburojë e Arabishtes kur rreziku i afrohej.
Nuk ishe vetëm ruajtës i fjalëve dhe i librave,
Por ishe shpirti në të cilin trashëgimia gjente strehë.
E jetove trashëgiminë, nuk mbete vetëm në thesaret e saj,
Por u bëre pjesë e saj dhe udhëtar në thellësitë e saj.
Na mësove se rruga drejt letërsisë është dija,
Dhe shija e shpirtit, përmes së cilës zemrat zgjohen.
Kështu “metoda e shijes letrare” u bë shkollë në qasjen tënde,
Që e bën tekstin të flasë, jo vetëm atë që shkronjat kanë shkruar.
Në kërkimin shkencor ishe një peshore e drejtë,
As iluzioni, as e pavërteta nuk mund të të largonin nga e drejta.
Kur pyetën: ku janë mbrojtësit e Arabishtes në një kohë
Kur shtyllat e saj po tronditeshin dhe gurët po binin?
Ti tregove drejt trashëgimisë, rojtar i së cilës ishe,
Dhe the: “Kjo është e jona; fitorja është në ruajtjen e saj.”
Edhe në Kosovë kemi një kujtim dhe një nderim prej teje,
Prej teje studentët tanë morën dritën e dijes dhe të shikimit.
Ti pyesje për një tokë të largët,
Për popullin tonë, ku vuajtjet rëndonin mbi të.
Dëgjoje atë që të tregonim për dhimbjen,
Dhe zemra jote e lirë digjej nga ndjenja dhe solidariteti.
Më këshilloje gjithmonë: “Kapju dijes dhe mos u nda prej saj,
Sepse gjuha është shpatë; kur njeriu e ruan, ai triumfon.”
Dhe unë të sillja bijtë e vendit tim,
Që ata të ndriçoheshin nga dija dhe mendimi yt.
Ti hapje zemrën para se të hapje derën,
Dhe kush vinte, përfitonte nga këshillat dhe udhëzimet e tua.
O Shejhu ynë, Kosova ka një kujtesë,
Që e ruan mirësinë tënde dhe nuk e fshin e as nuk e harron.
Sot, nga toka jonë, të dërgoj mirënjohjen,
Dhe nuk të dhuroj veçse një lutje të mirë e të pastër.
O Zoti ynë, jepi në varrin e tij hapësirë dhe dritë,
Dhe mbuloje me një mirësi prej së cilës shpirtrat gëzohen.
Bëje shpërblimin e atij që na la këtë gjurmë
Dritë mbi të dhe mëshirë që e rrethon.
Paqja e Kosovës mbi shpirtin tënd fisnik,
Dhe paqja e bijve të Arabishtes, për sa kohë që tingëllon fjala dhe vargu.
Mahmud, edhe kur njeriu largohet, dija e tij nuk zhduket,
Nëse ajo është gdhendur në zemrat e njerëzve.
Prandaj, o shkronjë, o histori, o gjuhë, kujtoje atë,
Sepse ai që i shërben Kur’anit nuk zhduket kurrë.
Lexim letrar dhe kritik i poemës
Kjo poemë ndërtohet mbi një elegji të mirënjohjes, e cila përfshin tri dimensione të ndërlidhura: dimensionin personal, dimensionin shkencor dhe dimensionin kosovar. Pikërisht këto tri dimensione i japin tekstit veçantinë e tij, sepse Mahmud Muhamed Shakir nuk paraqitet vetëm si një dijetar i madh që tashmë i përket historisë, por si një mësues me të cilin autori ka pasur marrëdhënie të drejtpërdrejtë, nga këshillat e të cilit ka përfituar dhe ndikimin e të cilit e ka parë edhe te studentët nga Kosova.
1. Nga elegjia te mirënjohja
Poema nuk fillon me vajtimin për humbjen, por me rikujtimin e gjurmës që ka lënë i ndjeri:
“U largove, por dija jote mbeti e gjallë,
Sepse dija, pas ikjes së dijetarit, bëhet një jetë e gjatë.”
Kjo ide është boshti i ndërtimit të poemës: vdekja e trupit nuk nënkupton vdekjen e misionit. Kjo përputhet edhe me përfundimin e studimit, ku Shakiri paraqitet jo thjesht si gjuhëtar apo botues i teksteve, por si një dukuri e plotë mendimore dhe kritike, ndikimi i së cilës shtrihet deri në mbrojtjen e identitetit gjuhësor dhe kulturor arab.
2. Figura e “rojtarit të Arabishtes”
Një nga figurat kryesore të poemës është ajo e rojtarit:
“E mbrojte gjuhën e Kur’anit nga çdo goditje,
Dhe ishe mburojë e Arabishtes kur rreziku i afrohej.”
Kjo figurë lidhet drejtpërdrejt me dëshmitë kritike të përmendura në studim, veçanërisht me përshkrimin e shkrimtarit Wadih Filastin, i cili e paraqet Shakirin si një rojtar të kalasë së gjuhës arabe, që mbronte trashëgiminë dhe nxirrte në dritë thesaret e saj.
Në këtë mënyrë, poema e shndërron atë figurë kritike në një simbol poetik: Shejhu është kalorës në fushën e mendimit dhe rojtar në portat e gjuhës dhe të trashëgimisë.
3. “Metoda e shijes letrare” si simbol i projektit të Shakirit
Një nga vargjet qendrore të poemës është:
“Kështu ‘metoda e shijes letrare’ u bë shkollë në qasjen tënde,
Që e bën tekstin të flasë, jo vetëm atë që shkronjat kanë shkruar.”
Këtu poezia sjell në planin poetik një nga tiparet më të rëndësishme të metodës së Mahmud Muhamed Shakirit: “metodën e shijes”.
Studimi e paraqet këtë metodë si një qasje që nuk ndalet në leximin sipërfaqësor të tekstit, por depërton në dimensionet historike, psikologjike dhe letrare të tij.
Në këtë aspekt, poema nuk kufizohet në lavdërimin e personalitetit të Shakirit, por përpiqet të përmbledhë në pak vargje thelbin e projektit të tij shkencor.
4. Kosova në zemër të poemës
Veçantia më e madhe e kësaj elegjie është se ajo nuk është një elegji e përgjithshme arabe, por e vendos Kosovën si dëshmitare të mirënjohjes ndaj Shejhut.
Vargjet:
“Edhe në Kosovë kemi një kujtim dhe një nderim prej teje,
Prej teje studentët tanë morën dritën e dijes dhe të shikimit.”
dhe:
“Dhe unë të sillja bijtë e vendit tim,
Që ata të ndriçoheshin nga dija dhe mendimi yt.”
e zhvendosin marrëdhënien nga niveli i një kujtimi personal në nivelin e një misioni shkencor që kapërcen kufijtë.
Këto vargje mbështeten në përvojën e dokumentuar të autorit, i cili tregon se e vizitonte Shakirin dhe diskutonte me të për gjendjen e Kosovës, gjuhën dhe studimet letrare. Ai gjithashtu dëshmon se Shakiri e këshillonte të kujdesej për gjuhën arabe dhe ta përdorte dijen në shërbim të vendit të tij, ndërsa në disa vizita autori sillte me vete studentë nga Kosova që të përfitonin nga këshillat e Shejhut.
Kështu, Kosova në poemë nuk është thjesht një emër gjeografik; ajo bëhet zëri i një populli që ruan kujtimin dhe mirënjohjen.
5. Gjuha dhe stili
Poema përdor një gjuhë të frymëzuar nga tradita e poezisë arabe, me fjalë dhe simbole si: gjuha arabe, Kur’ani, trashëgimia, dija, shpata, rojtar, mirënjohja dhe gjurma.
Kjo zgjedhje është veçanërisht e përshtatshme për personalitetin e Shakirit, sepse studimi e paraqet atë si një mbrojtës të fuqishëm të gjuhës standarde arabe dhe të trashëgimisë kulturore.
Poema mbështetet gjithashtu në përsëritjen semantike të fushës së dijes, gjuhës dhe trashëgimisë. Kjo krijon një unitet tematik dhe e shndërron poemën në një lloj biografie poetike të përmbledhur të Shejhut.
6. Përfundimi: pavdekësia përmes dijes
Poema përfundon duke kaluar nga personi te misioni:
“Mahmud, edhe kur njeriu largohet, dija e tij nuk zhduket,
Nëse ajo është gdhendur në zemrat e njerëzve.”
Dhe më pas:
“Sepse ai që i shërben Kur’anit nuk zhduket kurrë.”
Këtu elegjia shndërrohet në një dëshmi për pavdekësinë. Sipas logjikës së poemës, vlera e njeriut nuk matet vetëm me postin, famën apo titullin, por me gjurmën e dijes që ai lë në zemrat dhe mendjet e të tjerëve.
Në këtë kuptim, përkushtimi i poemës nga Kosova drejt shpirtit të Mahmud Muhamed Shakirit merr një domethënie të veçantë: është një falënderim nga një nxënës, nga studentët që ai ka këshilluar dhe nga një vend për të cilin ai kishte pyetur dhe treguar interes.
Përfundim
Ky studim tregon se Mahmud Muhamed Shakir nuk ishte thjesht një emër i shquar në historinë e letërsisë moderne arabe, por një personalitet me një projekt të integruar shkencor dhe kulturor, në të cilin ndërthureshin gjuha, letërsia, kritika, botimi kritik i teksteve, trashëgimia dhe identiteti.
Studimi tregon se rëndësia e Shakirit nuk qëndron vetëm në librat dhe veprat e tij, por edhe në ndikimin që ai la në kuvendet e tij shkencore, në marrëdhëniet me studiuesit dhe studentët dhe në aftësinë për ta shndërruar dijen nga njohuri teorike në përgjegjësi kulturore dhe morale.
Një nga përfundimet më të rëndësishme të këtij studimi është se marrëdhënia e tij me Kosovën, përmes takimeve me Prof. Dr. Beqir Ismailin dhe studentët kosovarë, përfaqëson një shembull të rëndësishëm të komunikimit shkencor dhe kulturor ndërmjet botës arabe dhe Kosovës.
Interesimi i Shejhut për Kosovën nuk ishte vetëm një interesim kalimtar. Ai lidhej me pyetjet për gjendjen e saj, me inkurajimin e studentëve të saj dhe me këshillat për t’u kujdesur për gjuhën arabe, për dijen dhe për t’i vënë ato në shërbim të vendit dhe kulturës.
Këtu qëndron edhe vlera e kësaj marrëdhënieje në një kontekst më të gjerë: dijetarët e mëdhenj nuk lënë gjurmë vetëm në librat që shkruajnë, por edhe te njerëzit që takojnë. Përvoja e takimeve të Prof. Dr. Beqir Ismailit me Shejhun u shndërrua në kujtesë shkencore dhe njerëzore, e më pas edhe në një tekst poetik që bart këtë besnikëri nga Kosova drejt shpirtit të Shejhut.
Poema e kushtuar Shakirit erdhi si një vazhdim emocional i studimit; ajo bashkon elegjinë për dijetarin, rikujtimin e projektit të tij, nderimin e pozitës së tij dhe marrëdhënien e tij me Kosovën. Prandaj, përfshirja e saj në fund të studimit nuk përbën një largim nga karakteri akademik i punimit, por i shton atij një dimension emocional dhe dëshmues, që tregon ndikimin e personalitetit të studiuar në kujtesën e atij që e njohu.
Mund të thuhet, në përfundim, se Mahmud Muhamed Shakir, edhe pse është larguar fizikisht nga kjo botë, vazhdon të jetë i pranishëm përmes librave, metodës, nxënësve dhe ndikimit të tij në kulturën arabe, si dhe në kujtesën e atyre që patën privilegjin ta njohin përtej kufijve të botës arabe.
Prandaj, ky studim është njëkohësisht një përshëndetje shkencore dhe letrare nga Kosova për Shejhun e Arabishtes, si dhe një dëshmi se urat kulturore nuk ndërtohen nga gjeografia, por nga dija, gjuha, respekti i ndërsjellë dhe sinqeriteti i takimit njerëzor.
Rezultatet
Nga ky studim dalin një sërë përfundimesh, ndër më të rëndësishmet janë:
1. Mahmud Muhamed Shakir përfaqëson një projekt intelektual të integruar, i cili nuk mund të kufizohet vetëm në rolin e studiuesit të teksteve klasike apo të kritikut letrar.
2. Gjuha arabe ishte në qendër të projektit të tij si çështje identiteti dhe kulture, dhe jo thjesht si mjet komunikimi. Për këtë arsye, mbrojtja e tij e Arabishtes lidhej ngushtë me mbrojtjen e trashëgimisë dhe vetëdijes kulturore.
3. “Metoda e shijes letrare” përbën një element themelor të projektit të tij kritik, sepse bazohet në një lexim të thellë të tekstit, që bashkon dijen, shijen dhe kontekstin historik e kulturor.
4. Personaliteti shkencor i Shakirit ishte i lidhur ngushtë me personalitetin e tij edukativ dhe njerëzor; ndikimi i tij nuk kufizohej te veprat e shkruara, por shtrihej edhe në kuvendet, këshillat dhe marrëdhëniet me studentët dhe studiuesit.
5. Marrëdhënia ndërmjet Mahmud Muhamed Shakirit dhe Kosovës përfaqëson një model të komunikimit kulturor arabo-kosovar, veçanërisht përmes marrëdhënies së tij me Prof. Dr. Beqir Ismailin dhe studentët që ai solli në takime me Shejhun.
6. Interesimi i Shakirit për Kosovën nuk ishte i rastësishëm, por lidhej me pyetjet për gjendjen e saj, inkurajimin e studentëve dhe këshillat për t’u kujdesur për gjuhën arabe, dijen dhe përdorimin e tyre në shërbim të vendit.
7. Përvoja e Prof. Dr. Beqir Ismailit përbën një dëshmi personale të rëndësishme, e cila ndihmon në zbulimin e një dimensioni njerëzor dhe edukativ të personalitetit të Shakirit, që nuk shfaqet në të njëjtën masë në studimet që përqendrohen vetëm në veprat e tij.
8. Ndikimi i dijetarëve mund t’i tejkalojë kufijtë gjeografikë dhe kulturorë; një dijetar i madh arab mund të lërë gjurmë te një student nga Kosova dhe ky ndikim të përcillet më tej te studentë të tjerë dhe në kujtesën kulturore.
9. Poema e kushtuar shpirtit të Shakirit përfaqëson një dëshmi emocionale plotësuese të studimit, sepse e shndërron kujtimin personal në një ligjërim letrar të mirënjohjes.
10. Prania e Kosovës në studim nuk duhet të jetë vetëm dytësore, por mund të përbëjë një nga boshtet që i japin punimit veçantinë e tij dhe e dallojnë atë nga studimet e përgjithshme mbi Mahmud Muhamed Shakirin.
11. Marrëdhënia shkencore dhe njerëzore ndërmjet Shakirit dhe Beqir Ismailit zbulon një dimension të rëndësishëm të rolit të kulturës arabe në ndërtimin e urave me popujt myslimanë, veçanërisht në fushën e gjuhës, letërsisë dhe arsimit.
12. Në përfundim, studimi arrin në përfundimin se Mahmud Muhamed Shakir vazhdon të jetë i pranishëm në kujtesën e dijes dhe të letërsisë dhe se ai që i shërben gjuhës arabe dhe trashëgimisë dhe lë gjurmë në zemrat e nxënësve të tij nuk shuhet me vdekjen e tij.
Fjalët kyçe: Mahmud Muhamed Shakir, Kosova, Beqir Ismaili, gjuha arabe, trashëgimia arabe, kritika letrare, metoda e shijes letrare, letërsia arabe, komunikimi kulturor, kujtesa shkencore.