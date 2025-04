Manchester City i është rikthyer fitoreve në Premierligë.

Cityzen sonte shënoi fitore në ”Ettihad Stadium” ndaj Leicester Cityt, me rezultat 2-0.

Jack Grealish shënoi golin e epërsis qysh në minutën e dytë.

Fitoren e vulosi Omar Marmoush, me golin e shënuar në minutën e 29-të.

Manchester City me këtë fitore ngritet në vendin e katërt në tabelë, me 51 pikë, ndërsa Leicester City renditet në pozitën e 19-të, me 17 pikë