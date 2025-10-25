Manchester United mposht Brightonin

Skuadra e Manchester Unitedit ka shënuar fitore 4 me 2 ndaj Brightonit, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë në Premier League.
Qysh në pjesën e parë, “Djajtë e Kuq” treguan se janë futur në “Old Trafford” për tri pikë, shkruan Indeksonline
Në minutën e 24’të, shënoi mesfushori Cunha, kurse në minutën e 34’të shënoi Casemiro.
Në pjesën e dytë, pamë spektakël të vërtetë – plotë katër gola.
Mbeumo shënoi dy herë për “Djajtë e Kuq”, kurse dy golat për Brightonin i shënuan: Welbeck dhe Kostoulas.
Me këtë fitore, Manchester Unitedi shkon në pozitën e katërt me 16 pikë.