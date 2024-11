Policia e Kosovës përmes raportit të saj 24-të orësh ka bërë të ditur se ua ka shpërndarë 2289 gjoba trafiku shkelësve të rregullave të trafikut.

Më tutje është bërë e ditur se gjatë këtij intervali kohor janë shkaktuar 63 aksidente trafiku, ku prej tyre 1 me fatalitet, 20 me të lënduar dhe 42 me deme materiale.