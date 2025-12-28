Mbyllja e vendvotimeve, Kurti del me video-mesazh

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka bërë një paraqitje live në Facebook, pas përfundimit të procesit të votimit, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së vullnetit të qytetarëve të shprehur përmes votës.
Kurti ka deklaruar se vullneti i qytetarëve tashmë ndodhet në kutitë e votimit dhe se mbrojtja e tij është esenciale për legjitimitetin dhe kredibilitetin e procesit zgjedhor, si dhe për të ardhmen e vendit dhe institucioneve të Kosovës.
Ai u ka bërë thirrje komisionerëve dhe vëzhguesve zgjedhorë që të kryejnë me përgjegjësi detyrën e tyre, duke theksuar se roli i tyre është tejet i rëndësishëm dhe vendimtar në këtë fazë të procesit.
Kurti ka shprehur mirënjohje për angazhimin e tyre, duke e përmbyllur paraqitjen me falënderim dhe përshëndetje për publikun.