Me këtë lëng përshpejtoni punën e zorrëve

Në një gotë me ujë të vakët shtoni një lugë uthull të mollës dhe më pas ia shtoni edhe një lugë mjaltë. Duke e konsumuar këtë lëng krejt natyral, ju do të mund të humbisni edhe deri pesë kilogramë.

Pasi ta keni konsumuar këtë përzierje natyrale për një muaj, duhet të bëni një pauzë prej pesëmbëdhjetë ditëve, e më pas përsëri mund ta përsërisni tretmanin.

Edhe flokët edhe thonjtë do të jenë më të fortë, do të kenë më shumë shkëlqim dhe do të jenë më të fortë.

Përmes këtij ilaçit natyral, zorrët do të largojnë të gjitha helmet nga organizmi. Do ta ndjeni një rilindje të përgjithshme të organizmit.