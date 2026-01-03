Meksika e nis vitin 2026 me tarifa të larta për makinat

Meksika ka vendosur tarifa të reja të larta ndaj importeve nga vendet pa marrëveshje tregtare, duke përfshirë edhe Kinën.
Muajin e kaluar, vendi ishte tregu më i madh për makinat elektrike kineze me 19,344 njësi të importuara, një rritje prej 2,367% krahasuar me vitin e kaluar.
Tarifat do të jenë deri në 50% për produktet kineze dhe do të prekin 1,463 artikuj, përfshirë makina, pjesë auto, çelik dhe tekstile.
Qeveria meksikane thotë se masa synon të mbrojë rreth 350,000 vende pune dhe të zvogëlojë varësinë nga importet.
Kina ka reaguar ashpër, duke i cilësuar tarifat si të dëmshme dhe proteksioniste. Nuk dihet ende nëse Pekini do të ndërmarrë masa kundërpërgjigjeje.