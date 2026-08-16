Mercedes-AMG zbulon SUV-in e ri elektrik, pamjet e para

Mercedes-AMG ka publikuar pamjet e para zyrtare të SUV-it të saj të ri elektrik, duke dhënë sinjalet e para për një model që pritet të jetë një nga automjetet më të rëndësishme të performancës së markës në epokën elektrike.
Modeli do të bazohet në drejtimin e ri elektrik AMG.EA, platforma e dedikuar e Mercedes-AMG për automjetet me performancë të lartë.
Kjo nënkupton se SUV-i nuk do të jetë thjesht një version elektrik i një modeli ekzistues, por një automjet i zhvilluar me fokus të veçantë te performanca.
Mercedes-AMG ende nuk ka zbuluar fuqinë, autonominë, çmimin apo datën e prezantimit, por pritet që SUV-i të pozicionohet në krye të gamës elektrike të markës.
Me këtë model, AMG synon të sjellë karakterin sportiv të makinave të saj në një SUV elektrik, duke kombinuar performancën e lartë, hapësirën dhe teknologjinë elektrike.