Mercedes po vjen me një tjetër automjet elektrik

Mercedes-AMG mbetet i përkushtuar ndaj automjeteve elektrike dhe SUV.
Kjo nuk është çudi duke pasur parasysh se SUV-të përbëjnë më shumë se gjysmën e vëllimit global të shitjeve të prodhuesit të automjeteve.
Lajmi i mirë këtu, për fansat e AMG, është se prodhuesi i veturave e kupton që një SUV elektrik ka nevojë për fuqi të madhe.
SUV-i i ardhshëm AMG EV duhet të ofrojë fuqi në rangun katërshifror.
Mercedes-AMG është parë tashmë duke testuar SUV-in e vet elektrik.
Ky model i ardhshëm do të përdorë platformën AMG.EA, e krijuar posaçërisht për automjetet elektrike me performancë të lartë të gjeneratës AMG.
Thashethemet thonë se SUV-të e ardhshëm të AMG do të kenë një strukturë të ngjashme me atë që Mercedes paraqiti në konceptin GT XX.
Kjo do të thotë një konfigurim me tre motorë, qeliza baterie cilindrike me ftohje të drejtpërdrejtë dhe një arkitekturë 800 volt për karikim të shpejtë.
Koncepti GT XX prodhon 1,340 kuaj fuqi.