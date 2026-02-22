Ballina Arritje Teknologji Meta mbyll Messenger.com, përdoruesit drejt Facebook Messages

Meta mbyll Messenger.com, përdoruesit drejt Facebook Messages

Kompania Meta ka njoftuar se faqja Messenger.com do të mbyllet përgjithmonë në prill 2026, duke i detyruar përdoruesit të vazhdojnë bisedat e tyre përmes facebook.com/messages ose aplikacionit Messenger në pajisjet mobile.

Ky vendim është pjesë e strategjisë së Metas për të unifikuar shërbimet e mesazheve dhe për të thjeshtuar përvojën e përdoruesve, duke hequr alternativat më të vjetra për mesazhe në kompjuter.

Përdoruesit që tentojnë të hyjnë në Messenger.com pas mbylljes do të ridrejtohen automatikisht te faqja kryesore e Facebook.

Për ata që përdorin Messenger pa një llogari Facebook, bisedat mund të vazhdojnë përmes aplikacionit mobil, dhe historia e bisedave mund të rikthehet me PIN-in e ruajtur nga përdoruesi.

Ekspertët e teknologjisë thonë se kjo lëvizje është një hap logjik drejt integrimit të mëtejshëm të platformave sociale të Metas, ndërsa përdoruesit duhet të përshtaten me ndryshimet përpara mbylljes së

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram