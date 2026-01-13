Meta zbulon iniciativën ‘Meta Compute’ për të ndërtuar infrastrukturën e Inteligjencës Artificiale

CEO i Meta, Mark Zuckerberg, tha të hënën se kompania po lanson një iniciativë të re “të nivelit të lartë” të quajtur Meta Compute, ndërsa investon më shumë para në qendrat e të dhënave dhe infrastrukturën që fuqizon shtytjen e saj të IA-së.
Zuckerberg bëri të ditur se Meta planifikon të ndërtojë “dhjetëra gigavat” kapacitet këtë dekadë dhe “qindra gigavat ose më shumë” me kalimin e kohës, përcjell Telegrafi.
“Mënyra se si ne projektojmë, investojmë dhe bashkëpunojmë për të ndërtuar këtë infrastrukturë do të bëhet një avantazh strategjik”, shkroi Zuckerberg në një postim në Facebook.
Meta ka thënë se planifikon të investojë 600 miliardë dollarë në infrastrukturën dhe vendet e punës në SHBA, duke përfshirë qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale, deri në vitin 2028.
Santosh Janardhan, kreu i infrastrukturës së kompanisë, dhe Daniel Gross, i cili iu bashkua Meta vitin e kaluar nga startup-i i inteligjencës artificiale Safe Superintelligence, do të udhëheqin iniciativën e re Meta Compute.
Dy drejtuesit do të punojnë ngushtë me Dina Powell McCormick, presidenten dhe nënkryetaren e sapoemëruar të Meta, e cila do të përqendrohet në partneritetin me qeveritë dhe entitetet sovrane për të ndihmuar në ndërtimin dhe financimin e infrastrukturës.
Powell McCormick është një ish-zëvendës këshilltar i sigurisë kombëtare i presidentit Donald Trump dhe kaloi 16 vjet në Goldman Sachs.