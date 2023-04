Microsoft ndan lajmin e papritur për përdoruesit e Windows 10

Microsoft inkurajon përdoruesit tashmë të kalojnë në Windows 11 sepse Windows 10-ta nuk do të ketë më asnjë funksionalitet të ri.

Windows 10 22H2 do të jetë versioni përfundimtar i sistemit operativ, tha Microsoft përmes një postimi në blog ditën e Enjte. Duke ecur përpara, të gjitha edicionet e Windows 10-ës do të mbështeten me përditësime mujore të sigurisë deri më 14 Tetor 2025 kur Microsoft të heqë përgjithnjë mbështetjen.

Microsoft inkurajon përdoruesit tashmë të kalojnë në Windows 11 sepse Windows 10-ta nuk do të ketë më asnjë funksionalitet të ri.

Tashmë që Windows 11-ta ka qenë e disponueshme prej mëse një viti e gjysmë nuk është çudi që kompania të fillojë të tërhiqet gradualisht nga Windows 10, një sistem operativ i lançuar në 2015-ën.

Kompania mori një hap përpara kur vendosi të mos shesë më shkarkime Windows 10 në Janar dhe tani e dimë se kur mbështetja për Windows 10-ën do të përfundojë zyrtarisht.

Windows client roadmap update! Key takeaways:

1 – #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 – Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 – You'll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.

Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj

— Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023