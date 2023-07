Misri ndihmon në luftimin e disa sëmundjeve

Shumica prej nesh e njeh misrin nga ngjyra e tij e verdhë, por gjithashtu mund të jetë rozë, e kuqe, blu dhe e zezë. 9,000 vjet më parë Majanët dhe Aztekët filluan ta kultivonin atë në Mesoamerica. Kjo drithëra do të fitonte popullaritet në botën e gastronomisë gjatë shekujve.

Kjo është arsyeja pse është sot një nga tre drithërat më të prodhuar në botë së bashku me orizin dhe grurin. Misri është një ushqim i rëndësishëm për dietën tuaj pasi është i pasur me vitamina B dhe C.

Ka acid folik, acid pantotenik, fosfor, magnez dhe ka fibra. Niveli i lartë i karbohidrateve dhe proteinave e bën atë një element thelbësor për të na dhënë energji dhe përfitime për shëndetin tonë.

Mund të parandalojnë kancerin e zorrës së trashëfalë faktit që përmban një sasi të madhe të acidit folik.

2-Healthy është e shëndetshme për shtatzëninë. Misri është shtëpia e niveleve të larta të vitaminës B, e cila zvogëlon rrezikun e lindjes së foshnjave me defekte në tru dhe palcën kurrizore. Për këtë arsye është ideale për gratë shtatzëna.

3-Ul rrezikun e një sulmi në zemër.

4-Ulni rrezikun për të pasur një goditje në tru.

5-Mund të ju mbrojë nga Alzheimeri meqenëse misri ka më shumë antioksidantë se çdo drithëër tjetër.

6-Luftoni stresin sepse acidi pantotenik mbështet funksionin e gjëndrave mbiveshkore.

7-Ka pak kalori. Gjysmë filxhani misër (rreth 60 gram) përmban rreth 86 kalori. Bestshtë më mirë të hani këto drithëra pa gjalpë, ketchup, ose erëza.