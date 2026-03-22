Mitsotakis: Evropa duhet të jetë gati në rast se sulmohet

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis iu referua zhvillimeve në Lindjen e Mesme në postimin e tij të së dielës në mediat sociale.
Mitsotakis theksoi se “solidariteti i treguar nga Greqia dhe shtetet e tjera anëtare të BE-së ndaj Qipros ka vërtetuar se Evropa mund të jetë e bashkuar”, megjithatë ai nënvizoi se “ajo duhet të jetë gjithashtu e gatshme – të ketë një plan të qartë dhe të realizueshëm në rast se territori evropian sulmohet”.
“Tensioni i zgjatur gjeopolitik në Lindjen e Mesme nuk është një krizë e largët. Ai tashmë ka shkaktuar një tronditje të fortë energjetike, me efekte të drejtpërdrejta në familjet dhe bizneset në të gjithë Evropën. Në Këshillin Evropian në Bruksel, diskutuam gamën e plotë të ndikimeve të krizës, në çmimet e energjisë, në konsumatorët dhe bizneset, por edhe në migrim. Nevojiten ndërhyrje të synuara kombëtare. Në të njëjtën kohë, Evropa duhet të ketë një kuti mjetesh specifike, të aftë për të ofruar mbështetje të përkohshme dhe të synuar për familjet dhe bizneset. Është ana tjetër e konkurrueshmërisë, të cilën e diskutuam gjerësisht në Këshillin Evropian, në mënyrë që të mos gjendemi përballë një krize energjetike. Sulmet e fundit ndaj objekteve kritike të energjisë në vendet e rajonit po e rëndojnë më tej zinxhirin global të furnizimit dhe po ndikojnë në çmimet e energjisë në nivel ndërkombëtar”, tha Mitsotakis.