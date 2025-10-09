MrBeast: Inteligjenca Artificiale do të thotë se janë ‘kohë të frikshme’ për krijuesit e YouTube

Youtuberi më i madh në botë, MrBeast, thotë se përparimi i shpejtë i inteligjencës artificiale gjeneruese është “i frikshëm” për “miliona krijues, që aktualisht krijojnë përmbajtje për të jetuar”.
Mjetet e AI-së që mund të krijojnë video të formuara plotësisht nga udhëzime të thjeshta tekstuale nga përdoruesit, kanë bërë përparime të shpejta vitet e fundit.
Më i fundit prej tyre, Sora i OpenAI – i cili u publikua javën e kaluar – ka tërhequr vëmendje për lehtësinë me të cilën njerëzit mund të riprodhojnë personazhe dhe materiale të mbrojtura me të drejta autoriale.
Në mediat sociale, MrBeast, emri i vërtetë i të cilit është Jimmy Donaldson, pyeti se çfarë do të ndodhte me njerëz si ai “kur videot e AI-së të jenë po aq të mira sa videot normale”.
Frika për ndikimin që AI do të ketë në tregun e punës është e përhapur – por veçanërisht e mprehtë në industritë krijuese.
Në industritë e filmave dhe videolojërave, ka pasur veprime të gjera industriale mbi përdorimin e AI-së.
Këto shqetësime u rigjallëruan së fundmi për shkak të një aktori të AI-së që bëri bujë në media.
Megjithatë, AI po përdoret gjithashtu gjerësisht në të njëjtët sektorë.
Për shembull, YouTube ofron përdorimin e inteligjencës artificiale gjeneruese për krijuesit e përmbajtjes, duke përfshirë gjenerimin e videove përmes mjetit Veo të Google.
Inteligjenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për të gjeneruar automatikisht titra ose për të përsosur ide dhe skenarë.
Disa video në YouTube janë të gjeneruara plotësisht nga inteligjenca artificiale – për shembull video të gjata që njerëzit mund t’i vendosin për t’i ndihmuar të flenë, thotë Lars Erik Holmquist, profesor i dizajnit dhe inovacionit në Universitetin Nottingham Trent.
Megjithatë, “trendi i përgjithshëm i asaj që po e shohim inteligjencën artificiale si një mjet [është] se e bën kreativitetin shumë më të lirë”, tha ai.
“Mendoj se njerëzit që fitojnë në afat të shkurtër do të jenë vetëm ata që e përdorin atë për të krijuar përmbajtje vërtet të mirë”, shtoi ai.
Për krijues si MrBeast, nuk ka gjasa që ai të zëvendësohet nga video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale.
“Ideja e tij e tërë është t’i bëjë njerëzit të bëjnë gjëra të pakëndshme ose të rrezikshme për para – dhe nëse nuk do të ishte e vërtetë, askush nuk do ta shikonte”, tha profesori Holmquist.
Por, duke pasur parasysh profilin e tij të madh, ndërprerja e transmetimit të tij të zakonshëm në X – zakonisht duke promovuar videot e tij – për të folur për këtë është domethënëse.
Aty ku AI mund të jetë e dobishme për krijues si MrBeast është prapa skenave, si në prodhim ose grafikë.
Në fakt, ai e provoi këtë më parë këtë vit – por u përball me një reagim të ashpër nga krijues të tjerë kur publikoi një mjet AI që gjeneronte miniatura për videot.
Por Youtuberë të tjerë të shquar vunë në dukje polemikat rreth asaj se në çfarë trajnohet AI gjeneruese – me disa që argumentojnë se vjedh materiale të mbrojtura me të drejta autoriale pa paguar krijuesit.
MrBeast hoqi mjetet nga platforma e tij analitike dhe në vend të kësaj ofroi lidhje me dizajnerët njerëzorë.
Veo, gjeneratori i videove AI i Google, trajnohet në një nëngrup të videove në YouTube – megjithëse nuk dihet se sa prej tyre dhe nëse videot e MrBeast përfshihen në të dhënat e trajnimit.