Mrekullia që e çoi mjekun drejt Islamit

Përse qeni shtrihej në shpellën e tij pa u rrotulluar, ndërkohë që banorët(njerzit) e shpellës rrotulloheshin djathtas dhe majtas?

Ne kemi lexuar shumë herë suren El-Kehf, por nuk kemi vënë re se qeni nuk rrotullohej gjatë gjumit, ndonëse e dinim se rrotullimi i banorëve të shpellës ishte që trupat e tyre të mos shkatërroheshin.

Një shkencëtar gjerman i mjekësisë tha: “Një ditë, duke udhëtuar, një djalë më dha një kopje të përkthyer të Kuranit. E falënderova dhe e futa kopjen në xhep me qëllimin për ta hedhur në plehra më vonë, pa e lënduar djalin. Por harrova për të derisa u ngjita në avion. Për shkak të rrugës së gjatë dhe mërzisë, nxora Kuranin nga xhepi dhe fillova ta lexoj. Sytë më ranë mbi suren El-Kehf. U ndala te dy vargje që më befasuan:

“Dhe ti do ta shihje diellin kur lindte, të largohej djathtas prej shpellës së tyre, dhe kur perëndonte, kalonte majtas; ndërsa ata ishin në një vend të hapur. Kjo ishte një nga mrekullitë e Allahut. Atë që udhëzon Allahu, është i udhëzuar, kurse atë që Allahu e lë në humbje, nuk do të gjesh për të ndonjë mik që ta udhëzojë.” (El-Kehf, 17)

“Dhe ti do të mendoje se ishin zgjuar, ndonëse ata flinin. Ne i rrotullonim djathtas dhe majtas, kurse qeni i tyre shtrihej me këmbët e tij në prag të shpellës. Sikur t’i kishe parë, do të ishe kthyer prej tyre me frikë dhe do të ishe mbushur me tmerr.” (El-Kehf, 18)

Mjeku tha: “Rrotullimi i tyre gjatë gjumit është i kuptueshëm për të mos shkatërruar trupat e tyre në një pozicion të vetëm. Por ajo që më mahniti ishte përshkrimi i diellit që hynte në shpellë çdo ditë pa prekur trupat e tyre drejtpërdrejt. Në mjekësi, është e njohur që për të shmangur shkatërrimin e lëkurës, dhoma duhet të jetë e ajrosur dhe të marrë diell, por jo drejtpërdrejt mbi trupin e pacientit.

Pastaj u ndala te vargu tjetër dhe pashë se qeni nuk rrotullohej si ata, por ishte shtrirë në një pozicion të vetëm për 309 vjet pa u shkatërruar apo kalbur.

Ky fakt e shtyu mjekun gjerman të studiojë fiziologjinë e qenve. Ai zbuloi se qentë kanë gjëndra nën lëkurë që lëshojnë një substancë që parandalon shkatërrimin e lëkurës për aq kohë sa qeni është gjallë, edhe nëse nuk rrotullohet.

Ky mrekulli e çoi mjekun drejt Islamit.

Përshtypëse është se një mjek gjerman, me leximin e parë të sures, u ndal te këto mrekulli, ndërkohë që ne shpesh kalojmë mbi to pa reflektuar.



