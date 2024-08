“Namazi ynë islam do të mbesë thesar i fshehur, që askush nuk e di se çfarë ka, përveçse ai që e kryen me prezantim të plotë!

Allahu na thotë: “Kryejeni namazin”, e nuk thotë “faluni”, sepse namazi i vërtetë, është kryerje (realizim) në të cilin marrin pjesë tërë pjesët e trupit me zemrën, me mendjen dhe me shpirtin”!

Dr. Mustafa Mahmud

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja