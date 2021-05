Nata e zezë

Një beduin, i cili jetonte në shkretëtirë, u martua dhe Zoti e furnizoi me nëntë djem si drita me të cilët edhe krenohej, nuk shkoi gjatë dhe gruaja e tij mbeti sërish me barrë dhe në një natë të errët i erdhën dhimbjet e lindjes, e beduini me padurim priste lindjen e djaloshit të tij të dhjetë, sa që edhe pushkën e tij dhe odën e tij e kishte përgatitur për të festuar, sa e dëgjoi zërin e vajin e fëmijës, e kapi armën, dhe duke e shkrepur në shenjë gëzimi, dëgjoi se ajo ishte vajzë dhe nga pikëllimi i ra pushka nga dora! filloi të bërtiste: O Nata ime e zezë, O Nata ime e zezë, e gruan e tij, pas gjithë ato vujatjesh e dhimbjesh të saj për ta sjellur në këtë botë një vajzë të bukur si hëna, as që dëshironte ta shikonte, e të fliste me të, thuajse ajo ishte fajtore për gjithë këtë!