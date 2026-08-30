Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në Nepal e Kinë, bilanci shkon në 682 viktima

Të paktën 682 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet dhe rrëshqitjet masive të dheut në Nepal dhe Tibet, ndërsa më shumë se 2,400 persona rezultojnë të zhdukur.
Autoritetet e Nepalit kanë konfirmuar 675 viktima pas përmbytjeve shkatërruese pranë kufirit me Kinën. Ndërkohë, mediat shtetërore kineze raportuan për shtatë persona të vdekur në Tibet pas katastrofës së së mërkurës.
Në Nepal, numri i personave të zhdukur është 2,426. Sipas Autoritetit Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, në mesin e tyre janë 517 shtetas të huaj dhe 933 punëtorë të projekteve hidroenergjetike përgjatë lumit të goditur nga vërshimet.
Lista e të zhdukurve përfshin gjithashtu 45 ushtarë të ushtrisë nepaleze, 40 pjesëtarë të policisë dhe 19 zyrtarë të emigracionit dhe doganave.
Ndërkohë, autoritetet në Indi kanë nxjerrë shtatë trupa nga lumenjtë që rrjedhin nga Nepali, të cilët dyshohet se janë viktima të përmbytjeve. Këto viktima nuk janë përfshirë në bilancin zyrtar prej 682 të vdekurish.
Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet për personat e zhdukur, ndërsa përmasat e dëmeve nga fatkeqësia mbeten ende duke u vlerësuar. /mesazhi