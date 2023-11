Në ditën e llogarisë, kur të gjithë do të shikojnë gjendjen e tyre… do të ketë nga ata që do të thonë:

“Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik(shok)” [Kuran, 25:28]

Por, do të ketë edhe nga ata që Allahu do t’i thërret:

“Ku ja­në ata të cilët kanë dashur njëri tjetrin për hir të Madhërisë Sime? Sot do të je­në nën hijen Time, në këtë ditë kur nuk ka hije tjetër pos hijes Time.” [📚 Muslimi]