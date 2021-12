Në fillim të vitit 2022 vjen OnePlus 10 Pro, dihen detajet e para

Seria e telefonave inteligjentë OnePlus 10 do të prezantohet gjatë tremujorit të parë të vitit 2022 dhedisa detaje janë zbuluar tashmë.

Digital Chat Station ka publikuar detajet e para për OnePlus 10 Pro, i cili do të ndajë shumë specifika me paraardhësin e tij, por do të ketë një kamerë më të mirë selfie dhe do të mbështesë karikimin e shpejtë 80 W.

Modeli i ri thuhet se do të trashëgojë shpejtësinë e rifreskimit 6.7 inç LTPO AMOLED prej 120 Hz nga OnePlus 9 Pro, si dhe një prerje të shpuar për kamerën e përparme të vendosur në këndin e sipërm të majtë. Megjithatë, tani do të ketë një kamerë 32 MP.

Në pjesën e pasme do të jetë një kamerë e gjerë 48, kamera ultra e gjerë 40 dhe 3x telefoto me 8 MP, të cilat tashmë janë të njohura falë modelit të mëparshëm, por mund të jenë edhe sensorët e rinj.

Pajisja gjithashtu do të mbështesë karikimin e baterisë me valë 50 W.