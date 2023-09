Nënshkruhet memorandumi i bashkëpunimit për ndërtimin e stadiumit në Gjilan

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku, ka njoftuar të shtunën se ka nënshkruar marrëveshje me kryetarin e Gjilanit, Alban Hyseni, për ndërtimin e stadiumit të qytetit, një projekt për të cilin ka premtime tash e disa vjet.

Stadiumi në Gjilan ka mbetur veç projekt tash e disa vjet, pavarësisht premtimeve të shumta për ndërtimin e tij. Aty bëjnë gara dy skuadra, Drita dhe Gjilani, të cilat viteve të fundit janë shquar për organizim të mirë dhe stabil. Në sezonin e fundit, Drita dhe Gjilani i kanë luajtur ndeshjet në stadiumin ndihmës për shkak të punimeve në stadiumin kryesor.

E ministri i Sportit ka thënë se kanë realizuar projektin përfundimtar për ndërtimin e stadiumit, që sipas tij, ka munguar deri tash.

“Planifikimi i duhur është thelbësor për suksesin e çdo projekti dhe këtë e kemi bërë me Stadiumin e Gjilanit dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me secilin projekt infrastrukturor që e fillojmë. Kështu po sigurohemi se ajo çfarë ka ndodhur në qeverisjet e kaluara të mos përsëritet më. Projekti përfundimtar i Stadiumit të Gjilanit, i cili mungonte, tash është hartuar dhe i gatshëm për zbatim ndërsa buxheti i nevojshëm për financimin e zbatimit veçse është siguruar”, ka shkruar Çeku.

Çeku ka thënë se ndërtimi i stadiumit do të kushtojë 15 milionë euro.

“Në marrëveshjen e sotme me kryetarin Alban Hyseni, zotuam 15 milionë euro për ndërtimin e stadiumit. Procedurat e nevojshme për zbatimin e projektit do të fillojnë menjëherë dhe punimet në tërësi do të nisin sa më parë”, ka shkruar tutje ai.

Çeku ka paralajmëruar kallëzim penal për siç thotë ai, shkeljet që janë gjetur në të kaluarën për këtë stadium, “tanimë të kualifikuara si të tilla edhe nga Zyra Kombëtare e Auditimit”. Ndërsa ka bërë të ditur se stadiumi i Gjilani do të shërbejë edhe për Lojërat Mesdhetare 2030.

“Me vendosmëri po e realizojmë planin investiv për Lojërat Mesdhetare 2030. Po krijojmë një të ardhme më të mirë për sportin!”, ka shkruar ai.

Datën përfundimtare për ndërtimin e stadiumit e kishte premtuar se do ta japë me të fituar zgjedhjet edhe kryetari Alban Hyseni, që vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, partia në pushtet. Megjithatë, kur kanë kaluar tre vjet, ai nuk pati dhënë ndonjë datë të saktë për përfundimin e tij. Edhe partitë e tjera politike vazhdimisht kanë premtuar ndërtimin e stadiumit në Gjilan, por pa finalizim.