Nëse do sjellje të mirë, shiko Ademin a.s.

Nëse do dije të shenjtë, shiko Idrisin a.s.

Nëse përkushtimin, shiko Nuhun a.s.

Nëse do përshpirtshmëri të madhe, shiko Ibrahimin a.s.

Nëse do drejtësi, shiko Jusufin a.s.

Nëse do shëlbimin, shiko Jakubin a.s.

Nëse do elokuencën, shiko Harunin a.s.

Nëse do gjykimin e drejtë, shiko Musain a.s.

Nëse do paqen, shiko Davudin a.s.

Nëse do drejtësinë, shiko Sulejmanin a.s.

Nëse do profetësinë, shiko Is’hakun a.s.

Nëse do integritetin, shiko Danielin a.s.

Nëse do modestinë, shiko Junusin a.s.

Nëse do dashurinë, shiko Isain a.s.

Tani, nëse do të gjitha këto lart, atëherë shiko Muhammedin a.s.

Dr. Prof. Craig Considine

Nga: Ertan Bikliqi