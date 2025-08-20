Nëse hani shpesh nektarina, ja çfarë i bëjnë ato trupit tuaj

Me ardhjen e verës shumë njerëz mezi presin të shijojnë fruta si shalqinj, pjeshkë, kajsi dhe nektarina. Përveçse janë shumë të shijshëm, të ëmbël dhe lëngshëm, shpesh nënvlerësohet se sa të mira janë nektarinat për shëndetin e përgjithshëm.
Ky frut është si një bombë e vogël dhe e ëmbël natyrale me vitamina – nektarinat përmbajnë gjithçka që i nevojitet trupit për t’u përballur me vapën, lodhjen dhe ritmin e shpejtë të verës. Nëse nuk i keni përfshirë ende në menunë tuaj ditore ose javore, kjo verë është koha e duhur për ta ndryshuar këtë.
Ato janë të shkëlqyera për tretje
Një nektarinë mesatare përmban afërsisht dy deri në 2.4 gramë fibra dietike, të cilat nxisin lëvizjet e rregullta të zorrëve dhe mbështesin florën e shëndetshme të zorrëve. Sorbitoli në nektarina është gjithashtu i dobishëm për problemet e kapsllëkut.
Ato janë të pasura me antioksidantë
Nektarinat janë të pasura me antioksidantë si vitamina C, beta-karoten, luteina, zeaksantina, acidi klorogjenik dhe flavonoide. Këto komponime zvogëlojnë stresin oksidativ, ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe madje edhe disa lloje kanceri, raporton Index.hr.
Mbron zemrën dhe presionin e gjakut
Nektarinat janë një burim i mirë kaliumi (rreth 285 miligramë për frut), i cili ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut. Së bashku me fibrat dhe antioksidantët, nektarinat kontribuojnë në shëndetin vaskular dhe zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.
Ndihmon në humbjen e peshës
Ky frut i preferuar është gjithashtu i ulët në kalori, duke përmbajtur vetëm 60 kalori për nektarinë mesatare. Ato janë një zgjedhje ideale në vend të ëmbëlsirave për shkak të përmbajtjes së tyre të fibrave dhe faktit që nuk përmbajnë yndyrë. Fibra në nektarina ndihmon me ndjesinë e ngopjes dhe mund të kontribuojë në humbjen e peshës.