Nëse keni temperaturë, ja çfarë duhet të bëni urgjent

Temperatura e lartë e trupit është një shenjë se organizmi po lufton me një infeksion apo gjendje tjetër shëndetësore. Nëse vëreni rritje të temperaturës, është e rëndësishme të veproni me kujdes dhe në kohë.

Ekspertët këshillojnë që fillimisht të matet temperatura rregullisht dhe të shmanget vetë-mjekimi i pakontrolluar. Pushimi, konsumimi i lëngjeve dhe mbajtja e trupit të hidratuar janë hapa të domosdoshëm. Në raste të temperaturës së lartë ose që zgjat më shumë se disa ditë, rekomandohet të kërkohet këshilla e mjekut.

Nëse temperatura shoqërohet me simptoma të forta si dhimbje të forta, marramendje, vështirësi në frymëmarrje apo gjendje të rënduar, ndërhyrja mjekësore duhet të jetë urgjente.

Kujdesi i hershëm mund të parandalojë komplikime dhe të ndihmojë në rikuperim më të shpejtë.

