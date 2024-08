“Nëse lë vëllain ta hanë ujqërit

Dije, se ti, do ta kërkosh të mirën, o vëllai i tij

E, do të të vijë, pas tij radha jote, në çdo moment

Nëse, nuk kanë për të të ngrënë ujqërit, atëherë do të shqyejnë qentë

Nëse, zjarri djeg njërën dhomë të shtëpisë

Atëherë, tjetra do të shkatërrohet e do të bëhet pis..! “

______________

Ahmed Matar

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja