Nëse pyet se çfarë po bën shteti për familjet e varfëra… do të shikosh se është ulur me 1000 lek mbështetja për familje.

Nëse pyet se çfarë ka bërë shteti për arsimin… do të shikosh se s’ka as lek për të blerë 10 libra për librarinë e shkollës.

Nëse pyet se çfarë po bën shteti për mjekësinë… inshallah nuk shkon në spital se duhet të marrësh dhe surumin me vete.

Nëse pyet për moshat e treta… dije se 31000 prej tyre jetojnë të vetmuar me një pension qesharak.

Nëse pyet për punëtorët dhe buxhetin e shtetit për siguracionet dhe sigurimin e tyre…po të betohem në Zot, inshallah nuk sëmuresh ose vritesh në pune se do të vdesë familja për copën e bukës.

Për covid-in s’po flas se po e shikoni çdo ditë se sa katastrofë është puna.

Ndërsa nëse pyet sa buxhet ka shteti për edukimin, shëndetin mendor, shtresat sociale, indikatorët që shëndoshin shoqërinë, qendrat e rehabilitimit, qendrat e edukimit, libraritë, trajnimet, etj…më mirë mos pyesni se do të tmerroheni.

Por nëse pyet për LGBT….

Shteti ka vendosur plan 7-vjeçar kombëtar për mbështetjen e kësaj lloj devijance.

Udhëheqësit duhet të reflektojnë për këtë vendim të ligë.

Reflektoni sepse po shpërdoroni paratë e popullit.

Reflektoni se po shkatërroni të ardhmen e fëmijëve.

Reflektoni sepse po shpërdoroni përgjegjësinë që ju ka ngarkuar populli.

Reflektoni se mbi të gjitha do të jepni llogari para zotit.

Nga Vladimir Kera