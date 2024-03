Netanyahu: Izraeli do të vazhdojë ofensivën në Rafah

Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli do të injorojë presionin ndërkombëtar dhe do të vazhdojë ofensivën e planifikuar në Rafah – qyteti më jugor i Gazës, i cili është përplot me njerëz të zhvendosur që jetojnë në kushte të rënda dhe josanitare.

“Ka presion ndërkombëtar dhe është në rritje, por veçanërisht kur presioni ndërkombëtar rritet, ne duhet të bashkojmë radhët, duhet të qëndrojmë së bashku kundër përpjekjeve për të ndaluar luftën”, tha kryeministri izraelit.

Ushtria do të operojë kundër Hamasit në të gjithë Rripin e Gazës, tha ai, “duke përfshirë Rafahun, bastionin e fundit të Hamasit”.

“Kushdo që na thotë të mos veprojmë në Rafah, na thotë të humbasim luftën dhe kjo nuk do të ndodhë.”

Kombet e Bashkuara, grupet humanitare dhe dhjetëra vende, duke përfshirë aleatët e Izraelit, e kanë paralajmëruar Izraelin kundër nisjes së një ofensive në qytetin e Rafahut, duke e quajtur një sulm të tillë “absolutisht katastrofik” dhe “të pandërgjegjshëm”.