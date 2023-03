Netflix do të investojë në lojërat cloud

Përpjekjet e Netflix për lojërat në cloud duken mjaft herët dhe Netflix me siguri do t’i duhet Apple të ndryshojë kufizimet e saj të rëndësishme në aplikacionet e lojërave cloud përpara se të ofrojë një shërbim të fuqishëm të lojërave cloud.

Netflix është ende duke punuar në shërbimin e tij të lojërave cloud, i cili mund ta bëjë linjën e tij të lojërave në zhvillim më të lehtë për t’u luajtur dhe të disponueshëm në më shumë pajisje. Zëvendës presidenti i lojërave të kompanisë, Mike Verdu, njoftoi në tetor se Netflix po “eksploronte seriozisht” një shërbim të lojërave cloud dhe puna për projektin është “duke u zhvilluar”, tha Leanne Loombe, ekzekutivi i lojërave të Netflix, në një konferencë me gazetarët.

“Ne jemi shumë herët në atë anë të udhëtimit tonë,” tha Loombe. “Ne besojmë se lojërat në cloud do të na mundësojnë të ofrojmë atë akses të lehtë në lojëra në çdo ekran dhe të ofrojmë akses në përvojat e lojërave.” Ajo paralajmëroi se Netflix është “super i zhytur në mendime” për mënyrën se si e ndërton shërbimin, ndoshta për të shmangur një fatkeqësi të nivelit të Google Stadia.

Tani për tani, ju mund t’i shihni lojërat celulare të Netflix në aplikacionin Netflix, por për t’i luajtur ato, duhet t’i shkarkoni nga App Store ose Google Play. Është pak i ngathët dhe definitivisht nuk është aq i qetë sa thjesht fillimi i një shfaqjeje me një prekje brenda aplikacionit. Nëse kjo do të ishte e mundur me lojërat e Netflix, mund të nënkuptojë se shumë më shumë njerëz do t’i provojnë ato sesa ata pak që i kanë provuar deri më tani.

Mënyra se si funksionojnë lojërat celulare të Netflix aktualisht do të mbetet për “të ardhmen e parashikueshme”, sipas Loombe. Kjo nuk është shumë e habitshme; Përpjekjet e Netflix për lojërat në cloud duken mjaft herët dhe Netflix me siguri do t’i duhet Apple të ndryshojë kufizimet e saj të rëndësishme në aplikacionet e lojërave cloud përpara se të ofrojë një shërbim të fuqishëm të lojërave cloud.