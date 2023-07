Një gabim dërgoi miliona e-maile të ushtrisë Amerikane tek një aleat i Rusisë

Edhe pse e-mailet kanë përfunduar tek një kontraktor i ngarkuar me menaxhimin e domainit të Malit, kontrolli i domainit .ML së shpejti do të kalojë qeverisë së Mali, e njohur për lidhjet e ngushta me Rusinë.

Raportohet se një gabim ka dërguar miliona e-mail të ushtrisë Amerikane, përfshirë informacione të ndjeshme – në vendin Afrikan të Malit.

Problemi buroi nga vendosje në mënyrë të gabuar të domainit të e-mailit ku janë dërguar e-mailet e ushtrisë nga .MIL në .ML.

Financial Times tha se gabimi ka ekspozuar të dhëna si dokumente diplomatike, taksa, fjalëkalime dhe informacione udhëtimi të disa prej drejtuesve më të lartë.

Gabimi u zbulua nga Johannes Zuurbier, një kontraktor Holandez për menaxhimin e domainit të Malit. Zuurbier tha se kishte bërë përpjekje të vazhdueshme për të paralajmëruar autoritetet Amerikane, të paktën që prej 2014-ës, por nuk ishte marrë seriozisht.

Përmes një letre drejtuar SHBA, Zuurbier shkruante se rrezikoheshin të ekspozoheshin tek kundërshtarët e tyre. Ai tha se ka grumbulluar rreth 117 mijë e-maile, ku mbi 1 mijë kanë mbërritur vetëm javën e kaluar.

Edhe pse ai tha që asnjë prej atyre e-maileve nuk përmbanin informacione të klasifikuara, ende kishin detaje të personelit ushtarak të SHBA-ve, kontraktorët dhe familjeve.