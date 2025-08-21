Një telefon celular i krijuar posaçërisht për fëmijë

HMD sapo ka njoftuar një telefon të mençur të krijuar për fëmijë. Për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtja e dëmshme për të rritur, marka ka krijuar telefonin e mençur të parë në botë të këtij lloji, dhe një nga karakteristikat kryesore të modelit HMD Fuse është HarmBlock+ i ri.
Kjo veçori është projektuar për të parandaluar fëmijët nga regjistrimi ose dërgimi i përmbajtjes së papërshtatshme, por gjithashtu ofron mbrojtje kundër përmbajtjes së dëmshme për të rritur në internet duke i bllokuar fëmijët nga shikimi ose ruajtja e imazheve seksuale ose edhe fotove me përmbajtje të papërshtatshme.
Në vitin 2024, HMD dhe Xplora njoftuan partneritetin e tyre për të punuar në telefona të mençur “pa varësi”.
Këtë herë, HMD punoi me SafeToNet në këtë veçori, e cila mund t’i mbajë fëmijët të sigurt në internet me kontrolle prindërore në nivel sistemi operativ dhe teknologji bllokimi të inteligjencës artificiale.
HMD Fuse ka një ekran 6.56 inç me rezolucion HD+, një shpejtësi rifreskimi 90Hz dhe 600 nit shkëlqim. Në pjesën e brendshme, është i pajisur me një çipset Snapdragon 4 Gen 2, i cili është i çiftëzuar me 6GB RAM dhe 128GB hapësirë të brendshme ruajtjeje.
Një bateri e madhe 5,000mAh fuqizon HMD Fuse, e cila mbështet karikimin e shpejtë me kabllo 33W. Ka një kamerë të dyfishtë 108MP në pjesën e pasme, ndërsa pjesa e përparme ka një kamerë selfie 50MP me fokus automatik.
Karakteristika të tjera të rëndësishme përfshijnë sistemin operativ Android 15, Bluetooth 5.1, një port kufjesh 3.5 mm, një skaner gjurmësh gishtash të montuar anash dhe një vlerësim IP54 për rezistencë ndaj ujit dhe pluhurit.