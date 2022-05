Njihuni me vetitë shëruese të kripës së Himalajeve

Kripa e Himalajeve ka fuqi shëruese, derisa lista e këtyre vetive shëruese është shumë e gjatë. Në vijim ju paraqesim disa prej tyre.

PASTRON FYTYRËN PREJ AKNEVE

Nëse keni problem me aknet në fytyrë apo probleme të ngjashme në lëkurë, pilingu natyral nga kripa e Himalajeve mundet të jetë e duhura për zgjedhjen e këtyre problemeve. Receta: Përzieni 100 gramë kripë të Himalajeve me tre litra ujë dhe e lini për një ditë. Më pas masën e përzieni me vajrat esenciale dhe është e gatshme për ta përdorur. Përdorimi: Me kujdes bëni masazh fytyrës – kripa bën masazh fytyrës, hap poret e mbyllura, derisa vaji esencial lëkurën e bën më të butë dhe më të shëndetshme.

PËRDORENI SI SAPUN

Sapuni nga kripa e Himalajeve me 100 për qind kristale të kripës është e hatashme për trajtimin e lëkurës së prekur nga urdhja, celuliti dhe lëkua e thatë. Po ashtu, mund të përdoret edhe si deodorant, dhe atë në formë natyrale. Nëse kurrë më parë nuk e keni përdorur një sapun si ky, në fillim në lëkurë do të ndjeni një pickim apo gudulisje – por nuk duhet të bëni panik, sepse kjo është shenjë se trupi juaj ka filluar të pastrohet nga helmet dhe se ajo ndjenjë do të zgjatë vetëm disa minuta.