Norvegjia regjistron çmime rekord të naftës

Norvegjia të hënën regjistroi nivel të ri rekord në çmimet e naftës me mbi 30 krona (3 dollarë), ndërsa një ekspert paralajmëroi se kulmi është ende përpara, sipas transmetuesit NRK, transmeton Anadolu.
“Ne nuk kemi regjistruar kurrë çmime më të larta të karburantit në aplikacionin e karburantit. Sot, për herë të parë, kemi parë çmime mbi 30 krona për litër”, tha për NRK drejtori i përgjithshëm i Aplikacionit të Karburantit të Norvegjisë (Drivstoffappen), Syver Orhagen.
Orhagen ka paralajmëruar se kulmi për çmimet e naftës nuk është arritur ende dhe se çmimet mund të arrijnë mbi 35 krona (3.61 dollarë).
“Edhe pse çmimi i naftës po bie ndjeshëm kjo nuk ndikon drejtpërdrejt në çmimet e produkteve”, shpjegoi Ole Hvalbye, analist i naftës, duke krahasuar çmimet e naftës dhe karburantit.
Ai vuri në dukje faktin se fakti që çmimet e naftës luhaten kaq shumë brenda një dite është “shumë i pazakontë”. “Lëvizje të tilla shpesh shihen në baza vjetore dhe jo në baza ditore”, tha Hvalbye.
Sipas tij, do të duhet kohë para se çmimet të normalizohen.
“Absolutisht duhet të shihni një formë të normalizimit të trafikut detar, veçanërisht trafikut të transportit tregtar, përmes Ngushticës së Hormuzit me eksportet e naftës dhe gazit që çmimet të bien siç duhet”, tha Hvalbye.