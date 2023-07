OKB-ja e alarmuar nga dëbimet të emigrantëve nga Greqia

Agjencia e OKB-së për refugjatët tha të martën se është alarmuar prej kohësh nga “frekuenca në rritje” e dëbimit të emigrantëve nga Greqia.

“Ne jemi të vetëdijshëm për raportet e fundit nga Rojet Bregdetare Turke. Për sa u përket dëbimeve në përgjithësi – në kufijtë tokësorë dhe detarë – ne kemi qenë prej kohësh alarmi për frekuencën në rritje të dëbimeve dhe kthimeve të refugjatëve e azilkërkuesve në kufijtë tokësorë dhe detarë të Evropës, si dhe u kemi bërë thirrje shteteve t’i hetojnë dhe t’i ndalojnë këto praktika”, tha zëdhënësja e UNHCR-së Shabia Mantoo për agjencinë Anadolu.

Vërejtjet e saj erdhën pas dëbimit në fundjavë nga Greqia të dhjetëra emigrantëve në ujërat territoriale turke.

“Shtetet duhet të respektojnë angazhimet e tyre dhe të respektojnë të drejtat themelore të njeriut, duke përfshirë të drejtën për jetë dhe të drejtën për të kërkuar azil,” kërkoi ajo.

Të dielën, forcat detare greke dëbuan 84 emigrantë të parregullt në ujërat territoriale turke pranë Ayvacik, provincën perëndimore të Çanakalasë. Komanda e Grupit të Egjeut Verior të Rojës Bregdetare Turke kreu një operacion shpëtimi, duke nxjerrë individët në breg.

Turqia dhe grupet globale të të drejtave të njeriut kanë dënuar në mënyrë të vazhdueshme praktikën e paligjshme të Greqisë për të dëbuar azilkërkuesit, duke thënë se ajo shkel vlerat humanitare dhe ligjin ndërkombëtar duke rrezikuar jetën e emigrantëve të cenueshëm, përfshirë gratë dhe fëmijët.

E pyetur se çfarë mendon ajo për dëbimet e vazhdueshme pas përmbytjes vdekjeprurëse të 14 qershorit në Peloponez, Greqinë jugperëndimore, ku humbën jetën të paktën 82 emigrantë pasi qindra të tjerë dyshohet se janë përmbytur, Mantoo tha: “Ne jemi shumë të shqetësuar nga raportet dhe dëshmitë që janë shfaqur pas këtij incidenti tragjik”.

Ajo përshëndeti hetimin për incidentin, duke thënë se ai duhet të jetë “i paanshëm dhe i pavarur në mënyrë që të konstatohen rrethanat që çuan në përmbysjen e varkës dhe humbjen tragjike të jetës”.

“Kjo kërkon që hetimi të fokusohet në të gjitha aspektet e incidentit dhe të identifikojë të gjitha detyrimet e mundshme; dhe duhet t’u ofrohen mundësi të gjithë individëve të prekur që të dëgjohen në kontekstin e hetimit dhe të sigurohet mbrojtja e tyre,” shtoi ajo.

