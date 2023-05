Opera në hapat e Microsoft Edge me integrimin e ChatGPT

Opsionet e reja të Opera janë të ngjashme me ato që Microsoft ka bërë në Edge por ky i fundit ka integruar edhe gjeneruesin e imazheve DALL-E.

Opera po teston një panel anësor AI në shfletuesin e saj. Funksionaliteti i quajtur Aria, fuqizohet nga ChatGPT i OpenAI dhe mund të gjenerojë tekst, të shkruajë kod, tu përgjigjet pyetjeve e shumë të tjera sipas postimit në blog të Opera.

Aria jeton brenda panelit anësor të Opera në anën e majtë të ekranit dhe klikimi i ikonës e zbulon atë ku më pas mund të ndërveproni.

Ndryshe nga versioni standard i ChatGPT, shfletuesi AI i Opera qëndron i përditësuar me informacione të fundit nga uebi. Gjithashtu është i aftë ti përgjigjet pyetjeve edhe për vetë Opera-n.

Prezantimi i Aria vjen pas integrimit të disa funksionaliteteve AI të Opera. Në Shkurt Opera shtoi ChatGPT në panelin anësor duke mundësuar gjenerimin e përmbledhjeve të një uebsajti apo artikulli që po vizitoni.

Opsionet e reja të Opera janë të ngjashme me ato që Microsoft ka bërë në Edge por ky i fundit ka integruar edhe gjeneruesin e imazheve DALL-E.

Momentalisht mund të aksesoni panelin AI të Opera vetëm nëse keni versionin e fundit për zhvilluesit të Opera One ose duke shkarkuar Opera beta në Android. Pasi të regjistroheni me një llogari, kompania do tu njoftojë kur qasja është hapur.