Ora 2:22 të gjithë të zgjuar…

Ora 2:22 gjithë populli turk zgjuar…

zgjuar sirianet që presin të mos zbohen nga opozita e të hidhen në ” fabriken e vdekjes” nese kthehen në vendin e tyre…

Zgjuar çdo egjiptian që do perfundonte në varje, po të qendronte me regjimin e atjeshem…

Zgjuar çdo jemenas që erdhi gjeti bukë i shpëtoi fuçiave të barutit mbi krye…

Zgjuar çdo I huaj krahëthyer që gjeti sherim plage në Türkiye…

Zgjuar çdo besimtar shqiptar që fëmijën adoleshent e ka dorezuar në shkollë të mesme në Stamboll, Konia, Bursa etj per t’i shpetuar drogës se Shqipërise …por dhe në Universitet për t’u avancuar në dije…

Zgjuar një shtet shqiptar që e di që Türkiya është ombrella që e mbron nga stuhite e serbeve dhe grekerve…

Sheshet plot…Rinia , pleqeria në rruge

Zgjuar çdo musliman që do islamin…

Ne Jordan, Sudan, Egjipt, Marok, Algjeri…Indonezi, Malajzi…

Zgjuar çdo vajzë me shami që e provoi t’i shkulen floket megjithë shami nga opozita…

Por zgjuar

edhe ata që I kanë zënë pusi e mezi presin humbjen e Erdoğanit …

Nga: Myrvete Allmeta