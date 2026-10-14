Orë të vështira për këtë demokrate amerikane

Pse bastisja në shtëpinë e Ilhan Omar përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA shkaktoi polemika?
Agjentët federalë amerikanë në Uashington kanë kontrolluar shtëpinë e kongresmenes demokrate Ilhan Omar, një myslimane dhe kritike e shquar e Presidentit Donald Trump, si pjesë e një hetimi që një burim tha se ishte i lidhur me mashtrimin e dyshuar të imigracionit.
Bastisja, e kryer herët të hënën në mëngjes, vjen tre javë para zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA më 3 nëntor, në të cilat Omar po kandidon për një mandat të pestë si përfaqësuese për distriktin e 5-të kongresional të Minesotës.
Omar e quajti bastisjen një përpjekje për të “armatosur zbatimin federal të ligjit”, ndërsa demokratët kryesorë thanë se koha e bastisjes ngriti “pyetje serioze”.
Pse bastisja shkaktoi një shqetësim të tillë? Ja çfarë dimë:
Çfarë ndodhi?
Agjentët nga Hetimet e Sigurisë Kombëtare (HSI), pjesë e Zbatimit të Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE), kryen bastisjen bazuar në një urdhër kërkimi që Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së tha se ishte “i miratuar nga gjykata”.
Departamenti tha vetëm se ishte pjesë e një “hetimi federal në vazhdim”.
Rruga përreth shtëpisë së Ilhan Omar u rrethua të hënën në mëngjes dhe agjentët u panë duke mbajtur kuti të etiketuara “Prova të Sekuestruara”.
Orë më vonë, Trump u tha gazetarëve se ai “nuk kishte të bënte fare” me bastisjen, duke thënë se ishte “në të vërtetë një çështje e Departamentit të Drejtësisë”.
Pse është Ilhan Omar nën hetim?
Zyrtarisht, nuk dihet.
Por një person i njohur me hetimin i tha Reuters se çështja kishte të bënte me mashtrim të dyshuar të imigracionit dhe se një pjesë e hetimit përfshinte dokumente që babai i saj kishte plotësuar kur ajo ishte fëmijë.
Omar iku nga lufta civile në Somali me familjen e saj kur ajo ishte tetë vjeç.
Sipas biografisë së saj të publikuar në faqen e internetit të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, familja kaloi katër vjet në një kamp refugjatësh në Kenia përpara se të shpërngulej në SHBA në vitet 1990. Ajo u bë shtetase amerikane në vitin 2000.
Për vite me radhë, faqet e internetit konservatore kanë pretenduar se ajo “u martua me vëllain e saj” për të kryer mashtrime me imigracionin – pretendime që Omar i ka hedhur poshtë si “gënjeshtra të neveritshme”. Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance tha në mars, pa dhënë prova, se administrata beson se Omar “pa dyshim kreu mashtrime me imigracionin”. Zyra e saj e quajti pretendimin e sajuar dhe shpifës.
Muajin e kaluar, Sekretari i Sigurisë Kombëtare Markwayne Mullin i tha podkasterit konservator Benny Johnson se “diçka do të ndodhë” në atë rast.
“Nëse mund të vërtetojmë se nuk duhet të kishe qenë këtu që në fillim, do t’ju deportojmë”, tha ai.
Pse koha e kontrollit është e diskutueshme?
Politika e Departamentit të Drejtësisë zakonisht dikton shmangien e çdo lëvizjeje, koha e së cilës mund të japë përshtypjen e ndikimit në zgjedhje ose favorizimit të një kandidati ose partie. Prandaj, në praktikë, ministria gjithmonë ka shmangur ndërmarrjen e veprimeve të hapura hetimore kundër kandidatëve në periudhën prej afërsisht 60 ditësh para votimit.
Randall Eliason, një profesor i drejtësisë në Universitetin George Washington dhe një ish-prokuror federal në rastet e korrupsionit në detyrë publike, tha se kërkimi dukej se largohej nga ajo praktikë, megjithëse nuk kishte asnjë mënyrë për ta zbatuar ligjërisht politikën.
“Qëllimi është të shmanget edhe shfaqja e ndonjë ndërhyrjeje nga Ministria e Drejtësisë në procesin politik”, tha ai.
Verifikimi më i famshëm i këtij rregulli u zhvillua në vitin 2016. Më 28 tetor, 11 ditë para zgjedhjeve presidenciale, drejtori i atëhershëm i FBI-së, James Comey, informoi Kongresin se byroja po shqyrtonte email-et e zbuluara rishtazi në lidhje me hetimin e email-it privat të Hillary Clinton.
Clinton fajësoi incidentin pjesërisht për humbjen e saj. Një raport i vitit 2018 nga inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Drejtësisë e quajti sjelljen e Comey “të padisiplinuar”.
Sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, nuk duket se ka rëndësi. Omar përfaqëson një distrikt të kontrolluar nga Demokratët që përfshin Minneapolis. Ajo fitoi zgjedhjet e vitit 2024 me një diferencë prej 50 pikësh.
Ajo përballet me një ndeshje ripërsëritëse më 3 nëntor me republikanen Dalia al-Aqidi, një ish-gazetare e lindur në Irak, e cila e ka quajtur Omarin një “mbështetëse të Hamasit”.
Por hetimi përshtatet në një model më të gjerë. Gjatë mandatit të dytë të Trump, Departamenti i Drejtësisë ka ngritur akuza kundër disa kundërshtarëve të tij politikë, përfshirë vetë Comey-n, Prokuroren e Përgjithshme të Nju Jorkut Letitia James dhe ish-këshilltarin e sigurisë kombëtare John Bolton.
Clinton e fajësoi incidentin pjesërisht për humbjen e saj. Një raport i vitit 2018 nga inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Drejtësisë e quajti sjelljen e Comey-t “të padisiplinuar”.
Sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, nuk duket se ka rëndësi. Omar përfaqëson një fortesë demokrate që përfshin Minneapolis. Ajo fitoi zgjedhjet e vitit 2024 me një diferencë prej 50 pikësh.
Më 3 nëntor, ajo përballet me një rigarë me republikanen Dalia al-Aqidi, një ish-gazetare e lindur në Irak, e cila e quajti Omar-in një “mbështetëse të Hamasit”.
Por hetimi përshtatet në një model më të gjerë. Gjatë mandatit të dytë të Trump, Departamenti i Drejtësisë ka paditur disa nga kundërshtarët e tij politikë, përfshirë vetë Comey-n, Prokuroren e Përgjithshme të Nju Jorkut Letitia James dhe ish-këshilltarin e sigurisë kombëtare John Bolton.
Çfarë tha Omar?
Ajo pretendon se po shënjestrohet si një nga “armiqtë politikë” të Trump-it.
“Trump më ka sulmuar për dhjetë vjet me gënjeshtra të pabaza dhe fushata shpifjesh”, shkroi ajo në platformën e saj X.
“Ky është vetëm përshkallëzimi i fundit në fushatën e tij të kërcënimit politik. Ai nuk do të më heshtë.”
Omar më parë e ka përshkruar fokusin e Trump-it tek ajo si një “obsesion të pashëndetshëm dhe të frikshëm” dhe tha se ajo dhe familja e saj kanë marrë kërcënime me vdekje, të cilat ajo ia vë fajin retorikës së tij.
Në fillim të dhjetorit, Trump sulmoi komunitetin somalez në Minesota, duke i quajtur emigrantët somalezë “mbeturina”.
“Po shkojmë në drejtimin e gabuar nëse vazhdojmë të lejojmë mbeturina në vendin tonë. Ilhan Omar është mbeturinë. Ajo është mbeturinë. Miqtë e saj janë mbeturina.”
Në janar, një burrë i hodhi uthull në një tubim në Minneapolis. Anthony James Kazmierczak, i cili u deklarua fajtor për sulmin sepse nuk ishte dakord me pikëpamjet e saj progresive, u dënua muajin e kaluar me 14 muaj burg.
Ndërkohë, Trump rishikoi të kaluarën e Omar në një tubim në Youngstown, Ohio, të hënën.
“Ajo vjen nga një nga vendet më të këqija në botë”, tha ai ndërsa turma brohoriste, “Deportojeni atë”.
Çfarë thonë demokratët dhe kritikët e tjerë?
Bastisja në shtëpinë e Omar është një abuzim me pushtetin.
Udhëheqësi demokrat i Dhomës së Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, së bashku me përfaqësuesit Katherine Clark dhe Pete Aguilar, e quajtën bastisjen “thellësisht shqetësuese”.
“Makineria masive e deportimit e Trump është përplasur në shtëpinë e një anëtareje të zgjedhur legjitimisht të Kongresit dhe familjes së saj”, thanë ata, duke u zotuar të “kërkojnë përgjegjësi të plotë”.
Guvernatori i Minesotës, Tim Walz, tha se Trump po “abuzon me pushtetin e tij për të goditur kundërshtarët politikë disa javë para zgjedhjeve”.
Pak republikanë kanë komentuar publikisht për rastin. Një nga ata që e kanë bërë këtë, përfaqësuesja Nancy Mace, shkroi se nëse vërtetohet se është një mashtrim, Omar “duhet të hiqet shtetësia dhe të deportohet”.
Janë ngritur pyetje edhe në lidhje me verifikimin e brendshëm. Një person i njohur me hetimin i tha Reuters se departamenti u konsultua me Divizionin e Integritetit Publik, i cili më parë ka autorizuar hetime të anëtarëve të Kongresit, para kontrollit.
Administrata Trump e ka reduktuar Divizionin e Integritetit Publik në vetëm dy avokatë si pjesë e shkurtimeve të gjera në administratë që Trump ka imponuar që nga marrja e detyrës në janar 2025. Përpara kësaj, departamenti punësonte midis 35 dhe 40 avokatë me kohë të plotë. /tesheshi.com/