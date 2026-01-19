Osmani e Kurti shprehin ngushëllime pas aksidentit tragjik të trenit në Spanjë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, kanë reaguar pas aksidentit tragjik hekurudhor në Spanjë, ku deri tani raportohet se kanë humbur jetën 39 persona dhe dhjetëra të tjerë u plagosën.
Osmani, ka shprehur ngushëllime dhe mbështetje për popullin spanjoll.
“Lajme zemërthyese nga jugu i Spanjës pas një aksidenti tragjik hekurudhor që ka marrë shumë jetë dhe ka lënë shumë të tjerë të lënduar. Ngushëllimet tona më të sinqerta për familjet që kanë humbur më të dashurit e tyre dhe urimet për shërim të shpejtë për të gjithë të plagosurit. Kosova qëndron në solidaritet me popullin e Spanjës në këtë kohë të vështirë”, ka shkuar Osmani në “X”.
Kryeministri në detyrë Kurti gjithashtu shprehu pikëllimin e tij përmes një postimi, duke theksuar solidaritetin me viktimat dhe familjarët e tyre:
“Jemi thellësisht të pikëlluar nga lajmet që vijnë nga Spanja për aksidentin tragjik të trenit që mori shumë jetë njerëzish. Mendimet tona janë me viktimat dhe familjet e tyre, ndërsa ekipeve të shpëtimit u urojmë forcë në përpjekjet e tyre”, ka shkruar Kurti.
Autoritetet spanjolle po vazhdojnë operacionet e shpëtimit dhe hetimet për shkaqet e aksidentit, ndërsa reagime ngushëllimi kanë ardhur nga liderë të shumtë botërorë.