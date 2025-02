Osmani merr pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka udhëtuar për në Gjermani për të marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih (MSC).

Lajmin e ka bërë të ditur Presidenca e Kosovës nëpërmjet një njoftimi për media.

“Gjatë qëndrimit të saj në Mynih, Presidentja Osmani do të zhvillojë takime me liderë botërorë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe personalitete të rëndësishme të politikës globale, me fokus forcimin e partneritetit strategjik dhe avancimin e interesave të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare”, thuhet në njoftim

Më tej thuhet se përveç takimeve bilaterale Osmani do të marrë pjesë edhe në panele diskutimi që organizohen përgjatë konferencës.

“Konferenca e Sigurisë në Mynih, e themeluar në vitin 1963, është një platformë e pavarur që synon promovimin e zgjidhjeve paqësore të konflikteve, dialogut ndërkombëtar dhe bashkëpunimit në mes shteteve”, theksohet në njoftim.