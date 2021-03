Pancakes me çokollatë

Nga sasia e produkteve të renditura më poshtë, merren 14-16 petulla.

Përbërësit

Qumësht – 2 gota (500ml);

Vezë – 2 copë;

Gjalpë i zbutur – 3 lugë;

Miell – 1,5 gota (240g);

Pluhur kakao – 50g;

Sheqer – 50g;

Kripë – një majë.

Gatimi i petullave me çokollatë me mbushjen e gjizës

Me një mikser (ose në një blender), përzieni qumështin, vezët, gjalpin e zbutur, miellin, kakaon, sheqerin dhe kripën.

Ne e vendosim brumin në frigorifer për disa orë.

Pas 2 orësh, nxehni tiganin, lyejeni me gjalpë dhe hidhni pak brumë mbi të. Shpërndani dhe piqni petullën në mënyrë të barabartë në njërën anë, dhe pastaj në anën tjetër.

Mbushje e gatshme me krem. Ne e vendosim në njërën anë, mbështjellim anët dhe e përdredhim me një tub.

Ju mund të shërbeni petulla me çokollatë me gjizë me salcë kosi, me majë çokollate, me qumësht të kondensuar, me manaferrat e freskëta, .

Kjo është një mënyrë e shkëlqyeshme për të kujtuar fëmijërinë e largët të kaluar me gjyshen tuaj. Mos harroni kur u zgjuat me një erë kaq të shijshme të petullave? Nxitoni drejt kuzhinës për një mëngjes të shijshëm të bërë me dashuri?

Për të bërë të njëjtën gjë me duart tuaja, nga rruga, nuk do të jetë aspak e vështirë. Vetëm sasia e kohës së kaluar në të gjithë gatimin varet nga njohuritë – mesatarisht, kjo është rreth 40 minuta.